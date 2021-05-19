Полезная информация о Сен-Максимен-ла-Сент-Боме
Что нужно знать о Сен-Максимен-ла-Сент-Боме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сен-Максимен-ла-Сент-Боме
02:4129
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Сен-Максимен-ла-Сент-Бом
|По-английски
|Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
|Население города
|15 225 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|313 м. от уровня моря