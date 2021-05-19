Всё о Сен-Максимен-ла-Сент-Боме

Полезная информация о Сен-Максимен-ла-Сент-Боме

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Местное время в Сен-Максимен-ла-Сент-Боме
02:4129
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаСен-Максимен-ла-Сент-Бом
По-английскиSaint-Maximin-la-Sainte-Baume
Население города15 225 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота313 м. от уровня моря

Где находится Сен-Максимен-ла-Сент-Бом на карте