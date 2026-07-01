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Пешая 4 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Аббатство Мон-Сен-Мишель Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья €450 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Вольный город Сен-Мало Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане €320 за всё до 5 чел. Пешая 1 час Групповая до 20 чел. Билет в аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии Из Сен-Мало - на остров-крепость (без гида) Начало: На острове Мон-Сен-Мишель «В стоимость включён доступ во все открытые для посещения пространства аббатства Мон-Сен-Мишель: церковь, монастырские залы, галереи, клуатр, террасы и смотровые площадки» €18 за человека Другие экскурсии Сена-Мало

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