Индивидуальная
до 10 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Билет в аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии
Из Сен-Мало - на остров-крепость (без гида)
Начало: На острове Мон-Сен-Мишель
«В стоимость включён доступ во все открытые для посещения пространства аббатства Мон-Сен-Мишель: церковь, монастырские залы, галереи, клуатр, террасы и смотровые площадки»
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€18 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сену-Мало в категории «Музеи»
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