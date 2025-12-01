Индивидуальная
до 10 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
€410 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
Билеты
Билет в аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии
Из Сен-Мало - на остров-крепость (без гида)
Начало: На острове Мон-Сен-Мишель
26 дек в 09:30
27 дек в 09:30
€16 за билет
