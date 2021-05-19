Всё о Сент-Женевьев-де-Буе

Полезная информация о Сент-Женевьев-де-Буе

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Местное время в Сент-Женевьев-де-Буе
02:4312
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаСент-Женевьев-де-Буа
По-английскиSainte-Genevieve-des-Bois
Население города33 689 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота79 м. от уровня моря

Где находится Сент-Женевьев-де-Буа на карте