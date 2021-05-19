Полезная информация о Сент-Женевьев-де-Буе
Что нужно знать о Сент-Женевьев-де-Буе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Женевьев-де-Буе
02:4312
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Сент-Женевьев-де-Буа
|По-английски
|Sainte-Genevieve-des-Bois
|Население города
|33 689 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|79 м. от уровня моря