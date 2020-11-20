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Как добраться до Страсбурга на самолёте

В Страсбурге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Strasbourg Airport» вам не избежать

Список аэропортов Страсбурга

  1. Страсбург SXB
    Strasbourg Airport

Самые дешёвые билеты в Страсбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.11.2020из 🇪🇸Барселоны1 709
12.11.2020из 🇫🇷Марселя1 7111ч 30м
08.12.2020из 🇫🇷Бордо1 7131ч 35м
12.11.2020из 🇫🇷Тулузы3 2431ч 35м
11.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 6692ч 30м
18.12.2020из 🇹🇳Туниса4 0252ч 15м
05.12.2020из 🇪🇸Тенерифе4 08846ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇩🇪Берлина4 17212ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇵🇱Гданьска4 42126ч 25м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇴Бухареста4 81433ч 45м (⇵2)
14.12.2020из 🇺🇦Одессы5 76126ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇲🇩Кишинёва5 81333ч 20м (⇵2)
13.05.2021из 🇵🇹Лиссабона6 0296ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇹🇳Джербы6 3772ч 45м
19.12.2020из 🇵🇱Познани7 01434ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇭🇷Загреба7 09239ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇦Феса7 3066ч 20м (⇵1)
20.12.2020из 🇫🇷Бастии7 4484ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇹🇷Измира7 62926ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇳🇱Амстердама7 63844ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇹🇳Монастира7 77811ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇫🇷Монпелье8 00054ч 50м (⇵1)
22.03.2021из 🇱🇻Риги8 27429ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇫🇷Парижа8 32723ч 10м (⇵1)
04.01.2021из 🇷🇺Москвы8 36234ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы9 0701ч 20м
21.10.2020из 🇹🇷Стамбула9 12336ч (⇵2)
23.12.2020из 🇺🇦Киева9 36637ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Антальи10 04426ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇨🇿Праги10 095 (⇵1)
16.10.2020из 🇦🇹Вены10 29934ч (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇸Грана-Канарии12 32735ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа13 38744ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇩🇪Кёльна13 92151ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇦Уджды15 34543ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Коса16 38640ч 45м (⇵2)
02.02.2021из 🇷🇺Перми16 44827ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇮Любляны18 05626ч (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга18 88123ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇦🇲Еревана21 73014ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇾Минска23 05126ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива23 79515ч 37м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Магаса28 94835ч 13м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇪Тбилиси29 04934ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Владивостока31 13646ч 13м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Махачкалы41 77540ч 45м (⇵2)
07.11.2020из 🇳🇬Лагоса56 00939ч 50м (⇵2)
24.03.2021из 🇨🇩Киншасы154 64543ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Страсбурга