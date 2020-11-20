Как добраться до Страсбурга на самолёте
В Страсбурге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Strasbourg Airport» вам не избежать
Список аэропортов Страсбурга
- Страсбург SXBStrasbourg Airport
Самые дешёвые билеты в Страсбург из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 709
|2ч
|12.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 711
|1ч 30м
|08.12.2020
|из 🇫🇷Бордо
|1 713
|1ч 35м
|12.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 243
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 669
|2ч 30м
|18.12.2020
|из 🇹🇳Туниса
|4 025
|2ч 15м
|05.12.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|4 088
|46ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|4 172
|12ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|4 421
|26ч 25м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 814
|33ч 45м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 761
|26ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 813
|33ч 20м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|6 029
|6ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇳Джербы
|6 377
|2ч 45м
|19.12.2020
|из 🇵🇱Познани
|7 014
|34ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|7 092
|39ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇦Феса
|7 306
|6ч 20м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇫🇷Бастии
|7 448
|4ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|7 629
|26ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|7 638
|44ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇹🇳Монастира
|7 778
|11ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|8 000
|54ч 50м (⇵1)
|22.03.2021
|из 🇱🇻Риги
|8 274
|29ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|8 327
|23ч 10м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|8 362
|34ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|9 070
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 123
|36ч (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|9 366
|37ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 044
|26ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|10 095
|4ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|10 299
|34ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|12 327
|35ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|13 387
|44ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|13 921
|51ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇦Уджды
|15 345
|43ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|16 386
|40ч 45м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|16 448
|27ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|18 056
|26ч (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|18 881
|23ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|21 730
|14ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|23 051
|26ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|23 795
|15ч 37м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|28 948
|35ч 13м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|29 049
|34ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|31 136
|46ч 13м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|41 775
|40ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|56 009
|39ч 50м (⇵2)
|24.03.2021
|из 🇨🇩Киншасы
|154 645
|43ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Страсбурга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Страсбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Джерба, Киев, Стамбул, Лондон и Москва
- 30.10.202002.11.2020
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