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много различных тонкостей, которые помогают раскрыть все вопросы, которые появляются во время экскурсии. Так совпало, что во время нашего пешего тура мы увидели и разводной мост в работе, и как корабли поднимаются в шлюзах и еще много, много всего интересного. А это значит, что маршрут проложен правильно и в нужных местах. Для экскурсии рекомендую выбрать именно Марину, она поможет окунуться во все истории нынешнего и старого Страсбурга.