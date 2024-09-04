На Рождество – экскурсии в Страсбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Страсбурге на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Французский Страсбург с немецкой душой
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
140 за всё до 8 чел.
Свидание со Страсбургом
Пешая
скидка
10%
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
150135 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
На велосипеде
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
    Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть всеСтрасбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть всеСтрасбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все
  • С
    Сергей
    29 августа 2024
    Свидание со Страсбургом
    С Мариной встретились вовремя и в назначенной точке. Очень приветливая и интересная девушка. Давно живет во Франции и знает очень
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    много различных тонкостей, которые помогают раскрыть все вопросы, которые появляются во время экскурсии. Так совпало, что во время нашего пешего тура мы увидели и разводной мост в работе, и как корабли поднимаются в шлюзах и еще много, много всего интересного. А это значит, что маршрут проложен правильно и в нужных местах. Для экскурсии рекомендую выбрать именно Марину, она поможет окунуться во все истории нынешнего и старого Страсбурга.

  • М
    Маргарита
    2 августа 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
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    по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼

    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересноЭкскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересноЭкскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно
  • v
    varin
    2 августа 2024
    Свидание со Страсбургом
    Абсолютно роскошно проведенная экскурсия. Виртуозный подход к знакомству со Страсбургом! Потрясающий рассказ и безумно интересный! С нами в компании был маленький ребенок, и при этом экскурсия была комфорта и интереса как и ребенку так и взрослым!
  • E
    Elena
    15 июля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия
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    пролетела настолько быстро. . по обоюдному желанию было продолжено общение)) Чудесный человек, прекрасный город и только самые лучшие впечатления! Рекомендую от души!

  • И
    Иван
    30 июня 2024
    Свидание со Страсбургом
    Экскурсия прошла шикарно - безусловно наша любимая за очень долгое время скитаний по Европе) Марина - чудесная весёлая девушка, по-настоящему влюбляющая в город!
  • L
    Liudmila
    28 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами
  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в сентябре 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Страсбурге (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 40 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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