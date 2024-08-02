2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
7 авг в 14:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€135 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита2 августа 2024Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
- vvarin2 августа 2024Абсолютно роскошно проведенная экскурсия. Виртуозный подход к знакомству со Страсбургом! Потрясающий рассказ и безумно интересный! С нами в компании был маленький ребенок, и при этом экскурсия была комфорта и интереса как и ребенку так и взрослым!
- EElena15 июля 2024То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия
- ИИван30 июня 2024Экскурсия прошла шикарно - безусловно наша любимая за очень долгое время скитаний по Европе) Марина - чудесная весёлая девушка, по-настоящему влюбляющая в город!
- ССергей7 июня 2024Экскурсия была замечательной, нам все понравилось
- LLiudmila28 апреля 2024Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
- ООльга18 февраля 2024В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
- ДДенис26 сентября 2023Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Все»
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