Все – экскурсии в Страсбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Страсбурге на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Французский Страсбург с немецкой душой
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
140 за всё до 8 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
На велосипеде
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
7 авг в 14:00
180 за всё до 4 чел.
Свидание со Страсбургом
Пешая
скидка
10%
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150135 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    2 августа 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
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    по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼

    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересноЭкскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересноЭкскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно
  • v
    varin
    2 августа 2024
    Свидание со Страсбургом
    Абсолютно роскошно проведенная экскурсия. Виртуозный подход к знакомству со Страсбургом! Потрясающий рассказ и безумно интересный! С нами в компании был маленький ребенок, и при этом экскурсия была комфорта и интереса как и ребенку так и взрослым!
  • E
    Elena
    15 июля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия
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    пролетела настолько быстро. . по обоюдному желанию было продолжено общение)) Чудесный человек, прекрасный город и только самые лучшие впечатления! Рекомендую от души!

  • И
    Иван
    30 июня 2024
    Свидание со Страсбургом
    Экскурсия прошла шикарно - безусловно наша любимая за очень долгое время скитаний по Европе) Марина - чудесная весёлая девушка, по-настоящему влюбляющая в город!
  • С
    Сергей
    7 июня 2024
    Свидание со Страсбургом
    Экскурсия была замечательной, нам все понравилось
  • L
    Liudmila
    28 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами
  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
  • Д
    Денис
    26 сентября 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
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    очень много знает про город и даже принесла открытки антикварные с изображением города в 19 веке. Экскурсия закончилась но я с нетерпением жду когда смогу вернуться и взять еще одну такую экскурсию. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в августе 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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