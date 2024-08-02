М Маргарита Велопрогулка по Страсбургу читать дальше по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼 Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли

v varin Свидание со Страсбургом Абсолютно роскошно проведенная экскурсия. Виртуозный подход к знакомству со Страсбургом! Потрясающий рассказ и безумно интересный! С нами в компании был маленький ребенок, и при этом экскурсия была комфорта и интереса как и ребенку так и взрослым!

E Elena Французский Страсбург с немецкой душой читать дальше пролетела настолько быстро. . по обоюдному желанию было продолжено общение)) Чудесный человек, прекрасный город и только самые лучшие впечатления! Рекомендую от души! То, что душа в этой экскурсии присутствует - это правда! Со Светланой было настолько комфортно, увлекательно и интересно, что экскурсия

И Иван Свидание со Страсбургом Экскурсия прошла шикарно - безусловно наша любимая за очень долгое время скитаний по Европе) Марина - чудесная весёлая девушка, по-настоящему влюбляющая в город!

С Сергей Свидание со Страсбургом Экскурсия была замечательной, нам все понравилось

L Liudmila Французский Страсбург с немецкой душой Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.

О Ольга Велопрогулка по Страсбургу В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.