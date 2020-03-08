7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Оберне до Кольмара — по следам виноделов

Наше путешествие начнется в Страсбурге и уже через несколько десятков километров мы окажемся на «винном маршруте» — знаменитой достопримечательности Эльзаса. Открытая еще в 1953 году, дорога проходит с севера на юг, пересекает весь регион и ведет между винодельческих деревень. По пути вы полюбуетесь холмистой местностью, средневековыми замками, фахверковыми домиками и аккуратными виноградниками. Мы сделаем остановки в Оберне, Риквире, Рибовиле и Кольмаре, где вы неспешно прогуляетесь по извилистым улочкам, полюбуетесь сказочной красотой, а я расскажу истории этих славных мест.

Попробовать Эльзас на вкус

Вы окажетесь в селениях, где еще с гало-римских времен возделывали виноградники. Я объясню, почему именно эта область с давних времен пользуется известностью. Расскажу о тонкостях производства вина в регионе и открою, почему здесь не смешивают вина. Среди пасторальных пейзажей, атмосферы спокойствия и красоты вы узнаете историю знаменитых эльзасских вин и выберете свое любимое на дегустациях у местных производителей. Вы попробуете марочные вина из 4 сортов винограда: рислинг, гевюрцтраминер, пино гри, мускат и отборные игристые вина.