7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по главным местам винодельческого региона и попробовать лучшие марочные и игристые вина

Elena
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Elena – ваш гид
Эльзас славится на весь мир! Тонкие белые вина, которые выпускаются в регионе, не оставляют равнодушными ни знатоков, ни тех, кто только начинает свое знакомство с этим напитком.

Мы отправимся в путешествие по винным дорогам Эльзаса.

По пути вы полюбуетесь величественными холмами, средневековыми замками и фахверковыми домиками, а по прибытии — прогуляетесь по местам, где с гало-римских времен выращивали виноград.

Вы попробуете марочные и отборные игристые вина, а я познакомлю вас с историей Эльзаса и тонкостями винодельческого ремесла.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
По винной дороге Эльзаса
По винной дороге Эльзаса

Что вас ожидает

От Оберне до Кольмара — по следам виноделов
Наше путешествие начнется в Страсбурге и уже через несколько десятков километров мы окажемся на «винном маршруте» — знаменитой достопримечательности Эльзаса. Открытая еще в 1953 году, дорога проходит с севера на юг, пересекает весь регион и ведет между винодельческих деревень. По пути вы полюбуетесь холмистой местностью, средневековыми замками, фахверковыми домиками и аккуратными виноградниками. Мы сделаем остановки в Оберне, Риквире, Рибовиле и Кольмаре, где вы неспешно прогуляетесь по извилистым улочкам, полюбуетесь сказочной красотой, а я расскажу истории этих славных мест.

Попробовать Эльзас на вкус
Вы окажетесь в селениях, где еще с гало-римских времен возделывали виноградники. Я объясню, почему именно эта область с давних времен пользуется известностью. Расскажу о тонкостях производства вина в регионе и открою, почему здесь не смешивают вина. Среди пасторальных пейзажей, атмосферы спокойствия и красоты вы узнаете историю знаменитых эльзасских вин и выберете свое любимое на дегустациях у местных производителей. Вы попробуете марочные вина из 4 сортов винограда: рислинг, гевюрцтраминер, пино гри, мускат и отборные игристые вина.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются отдельно — 200 евро.

По винной дороге Эльзаса
По винной дороге Эльзаса
По винной дороге Эльзаса
По винной дороге Эльзаса
По винной дороге Эльзаса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Елена, я буду рада стать вашим проводником по прекрасному, интересному, самобытному региону Эльзас. С удовольствием покажу вам, как в Эльзасе сочетаются лаконичный немецкий дух, римское эпикурейство с простотой и теплом Франции.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Прекрасная Экскурсия!! Очень красивые деревушки, вкусное вино и гид, которая хорошо знает предмет рассказа! Очень понравилось! Особенно Кольмар. Спасибо Елене за рассказ и влюбленность в Эльзас.
1 февраля 2020
Елена, большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию! Отдельное спасибо за экскурс по белым винам Эльзаса! Один минус, надо было заказывать экскурсию в начале пребывания в Страсбурге, по Вашей рекомендации успели бы посетить больше мест и не экспериментировали бы с кухней.
Были с семьей в Страсбурге несколько дней с конца января. Посетили город впервые. Перед поездкой отметили для себя знаковые места для посещения. Просмотрели ряд сайтов с предоставлением услуг по экскурсиям, остановились на Tripster.
Заинтересовала поездка по винной дороге Эльзаса.Навигация по сайту легкая, предоплату оформил без затруднений. Нашем гидом была Елена. Семь часов прошли очень интересно. Необходимо отметить, Елена позитивный человек с отличным знанием французского, истории региона и что не мало важно, когда путешествуешь с семьей, хороший уверенный водитель.
Ольга
29 января 2020
Огромное спасибо Елене за увлекательную поездку! Вся наша разновозрастная компания в восторге от обилия информации, от чудесных пейзажей маленьких прелестных городков, где время, кажется, остановилось, от замечательно организованных винных и шоколадных дегустаций. Елена - прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик и обаятельный человек. Ей удалось передать нам свой интерес к культуре и истории Эльзаса, зантересовать нас виноградниками, виноделием и вином. Мы посетили две винодельни из которых на одной вино делает уже 26-е (!!!) поколение одной семьи - вот какая династия! - и шоколадную фабрику, или chocolatier - "шоколадню" ))). В "шоколадне" мы попали на мастер-класс с дегустацией сортов шоколада, теперь умеем различать шоколадки из Бразилии, Доминиканы, Гренады и Мадагаскара. Даже неустойчивая погода с дождями и зимней грозой не помешала нам гулять по винной дороге Эльзаса - и наша любознательность была вознаграждена огромной радугой над виноградниками. Посещая Эльзас, обязательно включите в свой план эту экскурсию, замечательные воспоминания вам гарантированы!
15 декабря 2019
Выбрав экскурсию «По винной дороге Эльзаса», нам повезло дважды: с Гидом и с переездом из Страсбурга в Кольмар т.к в этот день была забастовка во Франции и нам не нужно было искать варианты переезда. Несмотря на то, что экскурсия наша началась в утреннем тумане, окутавшем Страсбург и выезд из него, Лене удалось удерживать наше внимание рассказом о регионе и его истории. Она легко подхватила настроение и темп нашей небольшой компании, повествование об окрестных красотах вела с любовью к ним и искренней заинтересованностью в том, чтобы заставить и нас полюбить эту волшебную сказку. С ней мы посетили и деревушку, "кормящую" пряниками, если и не всю Европу, то уж Францию точно, посетили вкусную дегустацию вин Эльзаса и, конечно, без покупок не обошлось.. Прекрасно зная то, о чем говорит, уверенно при этом руля по чистым и комфортным дорогам, Лена подарила нам возможность увидеть словно сказочные деревушки, любовно украшенные их жителями елками, игрушками, сердечками... Даже туман рассеялся, чтобы дать нам возможность максимально насладиться этим днём....Спасибо за экскурсию.
12 декабря 2019
Чудесный маршрут,изумительные сказочные городки.Превосходное вино!
И гид Елена,терпеливая,очень дружелюбная,превосходно знающая местность и вино!
Огромное ей спасибо за чудесный день!!!
13 сентября 2019
Очень красивая экскурсия.Масса положительных эмоций за один день.
25 июля 2019
Во-первых, всем рекомендую проехать по винной дорожке Эльзаса. Маршрут не очень раскручен пока, но количество сказочных красот на вашем пути действительно впечатляет! Это мало с чем сравнится! Во-вторых, хороший гид просто необходим. Согласно путеводителям виноделов на пути 1000, деревенек и городов, входящих в список must visit, более 10. Все это за день просто не осилить! Елена смогла отобрать для нашей экскурсии только самое важное, интересное и красивое. Она прекрасно ориентируется в том, в какого винодела какой сорт вина наиболее удачен (у каждого винодела список и 20+ вин), смогла договориться о том, что бы нас пустили в винные погреба, показали старинные бочки и "от первого лица" поведали о секретах винного бизнеса. Рассказывает интересно, содержательно, по ходу дела подстраивая изложение под запросы публики, подсказывает, откуда получится наиболее удачный снимок. Особенно мы благодарны Елене за то, что она пошла нам на встречу, согласившись изменить маршрут экскурсии "в нашу пользу", хотя ей это очевидно было совсем неудобно.

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