Elena проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура и истории

Маршрут начинается в старинном месте Страсбурга — у крытых мостов. Вы услышите, чем они служили городу в Средневековье, и увидите, что от них сохранилось сейчас. Затем спустимся к кварталу Маленькая Франция. Он славится готическим собором, который более 200 лет назад был самым высоким в мире! Мы также пройдем по улицам, видавшим Гёте, Вальтера и Карамзина. Заглянем в постоялый двор с колодцем XVI века. Увидим дом, в котором молодой пивовар Джером IV Хатт основал пивоварню Le Canon, ныне известную как Kronenbourg. И много других не менее интересных достопримечательностей со своей историей.

Дельные советы от местного жителя

Я сообщу всё, что понадобится для самостоятельных прогулок по городу. Подскажу адреса ресторанов, где вы насладитесь блюдами эльзасской кухни. Заранее забронирую места в те заведения, куда обычному туристу непросто попасть. Покажу, где вы сможете попробовать национальные сыры и сладости — пряники или шоколад. Порекомендую посетить погреб, где до сих пор хранится вино 1472 года.

Поскольку я сама живу в здесь, я знаю все секретные места. И поделюсь с вами, где продаются качественные вещи со скидками и необычные сувениры.