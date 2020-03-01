Elena проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Страсбург: Франция с немецким акцентом

Познакомиться с очаровательным уголком Средневековья и получить список must visit мест в городе

Elena
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Elena – ваш гид
За 2 часа вас ни раз восхитит красота архитектуры Страсбурга.

Вы увидите, какие пышные дворцы строили потомки знаменитых фамилий.

И насколько простыми, но в то же время практичными, были дома ремесленников.

Я проведу вас своим любимым маршрутом, который охватывает самые красивые достопримечательности, и поделюсь историями и секретами пребывания здесь.
92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом

Что вас ожидает

Архитектура и истории
Маршрут начинается в старинном месте Страсбурга — у крытых мостов. Вы услышите, чем они служили городу в Средневековье, и увидите, что от них сохранилось сейчас. Затем спустимся к кварталу Маленькая Франция. Он славится готическим собором, который более 200 лет назад был самым высоким в мире! Мы также пройдем по улицам, видавшим Гёте, Вальтера и Карамзина. Заглянем в постоялый двор с колодцем XVI века. Увидим дом, в котором молодой пивовар Джером IV Хатт основал пивоварню Le Canon, ныне известную как Kronenbourg. И много других не менее интересных достопримечательностей со своей историей.

Дельные советы от местного жителя
Я сообщу всё, что понадобится для самостоятельных прогулок по городу. Подскажу адреса ресторанов, где вы насладитесь блюдами эльзасской кухни. Заранее забронирую места в те заведения, куда обычному туристу непросто попасть. Покажу, где вы сможете попробовать национальные сыры и сладости — пряники или шоколад. Порекомендую посетить погреб, где до сих пор хранится вино 1472 года.
Поскольку я сама живу в здесь, я знаю все секретные места. И поделюсь с вами, где продаются качественные вещи со скидками и необычные сувениры.

Организационные детали

Экскурсию можно продлить, доплата за дополнительный час — 50€.

Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Страсбург: Франция с немецким акцентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Елена, я буду рада стать вашим проводником по прекрасному, интересному, самобытному региону Эльзас. С удовольствием покажу вам, как в Эльзасе сочетаются лаконичный немецкий дух, римское эпикурейство с простотой и теплом Франции.
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Elena проводит ещё 1 экскурсию

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