Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите по очереди в Cité de l'Espace и отправляйтесь в космический тематический парк. Поднимитесь на борт российского космического корабля, посмотрите, как устроена жизнь на Международной космической станции, посмотрите на кусочки луны и посмотрите на настоящий метеорит с Марса!
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди на входе в Cité de l'Espace
Вход в выставочный павильон и сад
Бесплатная парковка на месте
Что не входит
Экскурсия с гидом (доступно на месте за дополнительную плату)
Проход без очереди на достопримечательностях или шоу
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.