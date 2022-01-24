Cité de l’Espace: проход без очереди

Лунные камни, марсианские сокровища и возможность подняться на борт настоящего российского корабля

4.7
138 отзывов
Входной билет
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
Cité de l’Espace: проход без очереди
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Пройдите по очереди в Cité de l'Espace и отправляйтесь в космический тематический парк. Поднимитесь на борт российского космического корабля, посмотрите, как устроена жизнь на Международной космической станции, посмотрите на кусочки луны и посмотрите на настоящий метеорит с Марса!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди на входе в Cité de l'Espace
  • Вход в выставочный павильон и сад
  • Бесплатная парковка на месте
Что не входит
  • Экскурсия с гидом (доступно на месте за дополнительную плату)
  • Проход без очереди на достопримечательностях или шоу
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