Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Историческая столица ⭐️ Савойи, Шамбери пережил яркие эпизоды на протяжении своей многовековой истории 📖. Известный под названием Леменкум ещё в галло-римский период, в средние века Шамбери становиться стратегическим пунктом контроля горных путей.

Этот город 🏙️ на перекрёстке альпийских дорог в начале XV века, стал столицей независимого Герцогства Савойского. В этот период формируется класс знати Шамбери, строятся величественные административные и жилые особняки. Но период расцвета был кратким и уже в XVI веке город теряет свой столичный титул в пользу Турина.

Политическая стратегия герцогов Савойских уделяет всё большее внимание Пьмонту и территории современной Италии. Именно Савойский дом сыграл решающую роль в обьединении страны в XIX веке под предводительством Виктора Эммануэля II-го, короля Пьемонта и Сардинии, герцога Савойского. Во многом вследствие этой политики, в 1860 году территории Савойи окончательно вошли в состав Франции.

Во время нашей экскурсии 🧭 по Шамбери мы прогуляемся по старым улочкам, остановимся у замка герцогов Савойских, а также у современного символа города фонтана ⛲ со слонами. Если вы небезразличны к философской мысли XVIII века, мы пройдём по местам связанным с Жан-Жаком Руссо. «Здесь начинается краткий момент счастья в моей жизни», — сказал мыслитель имея в виду свой дом в местечке Ле Шармет (Les Charmettes) близ Шамбери, где он жил с мадам де Варанс.