Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Страж на перекрёстке альпийских дорог

Гид S.
Гид S. – Гид из Тулузы
Страж на перекрёстке альпийских дорог
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Страж на перекрёстке альпийских дорог
Страж на перекрёстке альпийских дорог
Историческая столица ⭐️ Савойи, Шамбери пережил яркие эпизоды на протяжении своей многовековой истории 📖. Известный под названием Леменкум ещё в галло-римский период, в средние века Шамбери становиться стратегическим пунктом контроля горных путей.
Этот город 🏙️ на перекрёстке альпийских дорог в начале XV века, стал столицей независимого Герцогства Савойского. В этот период формируется класс знати Шамбери, строятся величественные административные и жилые особняки. Но период расцвета был кратким и уже в XVI веке город теряет свой столичный титул в пользу Турина.
Политическая стратегия герцогов Савойских уделяет всё большее внимание Пьмонту и территории современной Италии. Именно Савойский дом сыграл решающую роль в обьединении страны в XIX веке под предводительством Виктора Эммануэля II-го, короля Пьемонта и Сардинии, герцога Савойского. Во многом вследствие этой политики, в 1860 году территории Савойи окончательно вошли в состав Франции.
Во время нашей экскурсии 🧭 по Шамбери мы прогуляемся по старым улочкам, остановимся у замка герцогов Савойских, а также у современного символа города фонтана ⛲ со слонами. Если вы небезразличны к философской мысли XVIII века, мы пройдём по местам связанным с Жан-Жаком Руссо. «Здесь начинается краткий момент счастья в моей жизни», — сказал мыслитель имея в виду свой дом в местечке Ле Шармет (Les Charmettes) близ Шамбери, где он жил с мадам де Варанс.
Начало и место завершения
🚩 Toulouse
Страж на перекрёстке альпийских дорог
Страж на перекрёстке альпийских дорог
Страж на перекрёстке альпийских дорог
Страж на перекрёстке альпийских дорог

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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