Как добраться до Тура на самолёте
В Туре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Val de Loire Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тура
- Сан-Симфорьен TUFVal de Loire Airport
Самые дешёвые билеты в Тур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 825
|20ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 107
|26ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 146
|41ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇫🇷Корсики
|9 627
|17ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|19 926
|24ч 4м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|20 555
|25ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Брюссель, Лас-Вегас, Лондон и Порту
- 13.10.202021.10.2020
- 21.11.202029.11.2020
- 14.10.202030.10.2020
- 14.10.202029.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону