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Как добраться до Тура на самолёте

В Туре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Val de Loire Airport» вам не избежать

Список аэропортов Тура

  1. Сан-Симфорьен TUF
    Val de Loire Airport

Самые дешёвые билеты в Тур из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇫🇷Марселя3 82520ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Москвы6 10726ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 14641ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇫🇷Корсики9 62717ч (⇵1)
24.10.2020из 🇺🇦Киева19 92624ч 4м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга20 55525ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Брюссель, Лас-Вегас, Лондон и Порту

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону