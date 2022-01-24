Версальский дворец и сады

Осмотрите залы и сады элегантного дворца XVII века

4.6
1383 отзыва
Входной билет
Версальский дворец и сады
Версальский дворец и сады
Версальский дворец и сады
Версальский дворец и сады
Версальский дворец и сады
Версальский дворец и сады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Этот французский замок 17 века с сотнями акров великолепных садов и орнаментами, куда ни глянь, - мастер-класс по роскоши. Получите королевское удовольствие, купив билеты в Версаль. В то время как великолепие поразит ваши глаза, аудиогид, входящий в комплект, наполнит вашу голову контекстом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Версаль
  • Вход в Версаль
  • Доступ в сады (однако в дни проведения Фонтанов и Музыкального сада необходимо оплатить дополнительную плату)
  • Аудиогид для загрузки на устройство
Что не входит
  • Вечернее шоу
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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