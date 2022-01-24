Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Версаль вызывает в воображении представления о большом дворце и обширных ландшафтных садах. Но знаете ли вы, что есть и третья часть? С этим билетом по всей территории вы сможете осмотреть Хамо-де-ла-Рейн, частный комплекс Марии-Антуанетты, где она играла роль скромного крестьянина.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Версальский дворец
Доступ в сады (однако, в дни шоу фонтанов и музыкального сада необходимо внести дополнительную плату)
Доступ в поместье Трианон
Доступ в Каретную галерею по выходным и во время рождественских праздников
Аудиогид для загрузки на ваше устройство
Что не входит
Ночное шоу
Посещение садов в дни проведения Фонтанов или Музыкального сада
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Версаля