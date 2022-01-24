Версальский дворец, сады и усадьба

Доступ ко всем зонам поместья Солнечного короля

4.7
1168 отзывов
Входной билет
Версальский дворец, сады и усадьба
Версальский дворец, сады и усадьба
Версальский дворец, сады и усадьба
Версальский дворец, сады и усадьба
Версальский дворец, сады и усадьба
Версальский дворец, сады и усадьба
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Версаль вызывает в воображении представления о большом дворце и обширных ландшафтных садах. Но знаете ли вы, что есть и третья часть? С этим билетом по всей территории вы сможете осмотреть Хамо-де-ла-Рейн, частный комплекс Марии-Антуанетты, где она играла роль скромного крестьянина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Версальский дворец
  • Доступ в сады (однако, в дни шоу фонтанов и музыкального сада необходимо внести дополнительную плату)
  • Доступ в поместье Трианон
  • Доступ в Каретную галерею по выходным и во время рождественских праздников
  • Аудиогид для загрузки на ваше устройство
Что не входит
  • Ночное шоу
  • Посещение садов в дни проведения Фонтанов или Музыкального сада
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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