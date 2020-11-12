Как добраться до Кайенны на самолёте
В Кайенне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Felix Eboue Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кайенны
- Рошамбо CAYFelix Eboue Airport
Самые дешёвые билеты в Кайенну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|46 793
|9ч 10м
|30.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|54 649
|36ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Лилль
|57 771
|37ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|64 919
|51ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кайенны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кайенны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Париж и Пуэнт-а-Питр
- 12.11.202007.12.2020
- 23.10.202008.11.2020
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