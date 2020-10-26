Как добраться до Капа-Аитьена на самолёте

В Капе-Аитьене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cap Haitien Airport» вам не избежать

Список аэропортов Капа-Аитьена

Кап-Аитьен CAP Cap Haitien Airport

Самые дешёвые билеты в Кап-Аитьен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇸 Форт-Лодердейла 12 796 17ч 6м (⇵1) из 🇺🇸 Колумбуса 18 423 26ч 10м (⇵2) из 🇺🇸 Майами 21 710 9ч (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 72 237 48ч 15м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Капа-Аитьена

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