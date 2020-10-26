Как добраться до Капа-Аитьена на самолёте
В Капе-Аитьене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cap Haitien Airport» вам не избежать
Список аэропортов Капа-Аитьена
- Кап-Аитьен CAPCap Haitien Airport
Самые дешёвые билеты в Кап-Аитьен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|12 796
|17ч 6м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|18 423
|26ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|21 710
|9ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|72 237
|48ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Капа-Аитьена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Капа-Аитьена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Атланта
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