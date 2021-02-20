Летим в Банжул

Как добраться до Банжула на самолёте

В Банжуле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yundum International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Банжула

  1. Юндум BJL
    Yundum International Airport

Самые дешёвые билеты в Банжул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.02.2021из 🇪🇸Барселоны10 27619ч 30м (⇵1)
18.01.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа13 91434ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇸🇳Дакара14 42740м
15.02.2021из 🇮🇹Венеции16 15439ч 55м (⇵2)
13.11.2020из 🇧🇪Брюсселя16 5116ч 55м
06.05.2021из 🇩🇪Штутгарта16 88855ч 5м (⇵2)
29.11.2020из 🇳🇴Ставангера16 93954ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Болоньи17 41418ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇹🇷Стамбула18 96935ч 50м (⇵2)
24.12.2020из 🇩🇪Мюнхена20 43516ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇫🇷Парижа21 5029ч 30м (⇵1)
06.12.2020из 🇮🇹Рима21 79745ч 55м (⇵2)
18.11.2020из 🇬🇧Манчестера22 39238ч 25м (⇵2)
31.12.2020из 🇮🇹Кальяри22 42227ч 55м (⇵2)
25.11.2020из 🇲🇦Касабланки22 46554ч 15м (⇵1)
10.12.2020из 🇬🇧Лондона23 14028ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса23 66323ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇦Киева24 25822ч 55м (⇵2)
21.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка26 82039ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇪Стокгольм27 19343ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Москвы29 02348ч 25м (⇵2)
20.12.2020из 🇸🇪Гётеборга34 80550ч 25м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Бостона37 54718ч 50м (⇵2)
06.12.2020из 🇺🇸Хьюстона55 57741ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇲🇦Марракеша56 03725ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇹🇼Тайбэй60 29748ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇱🇧Бейрута64 68042ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Оренбурга86 97628ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Вашингтона117 83042ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Банжула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манчестер, Париж, Рим и Тунис

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Банжула