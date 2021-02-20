Как добраться до Банжула на самолёте
В Банжуле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yundum International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Банжула
- Юндум BJLYundum International Airport
Самые дешёвые билеты в Банжул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.02.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|10 276
|19ч 30м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|13 914
|34ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|14 427
|40м
|15.02.2021
|из 🇮🇹Венеции
|16 154
|39ч 55м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|16 511
|6ч 55м
|06.05.2021
|из 🇩🇪Штутгарта
|16 888
|55ч 5м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|16 939
|54ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|17 414
|18ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|18 969
|35ч 50м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|20 435
|16ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|21 502
|9ч 30м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|21 797
|45ч 55м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|22 392
|38ч 25м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|22 422
|27ч 55м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|22 465
|54ч 15м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|23 140
|28ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|23 663
|23ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|24 258
|22ч 55м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|26 820
|39ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|27 193
|43ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 023
|48ч 25м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|34 805
|50ч 25м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|37 547
|18ч 50м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|55 577
|41ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|56 037
|25ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|60 297
|48ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|64 680
|42ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|86 976
|28ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|117 830
|42ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Банжула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Банжула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Манчестер, Париж, Рим и Тунис
- 07.05.202129.05.2021
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