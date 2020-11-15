Как добраться до Аккры на самолёте
В Аккре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kotoka International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аккры
- Котока ACCKotoka International Airport
Самые дешёвые билеты в Аккру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.11.2020
|из 🇬🇭Кумаси
|2 103
|40м
|09.11.2020
|из 🇬🇭Тамале
|3 560
|1ч
|11.02.2021
|из 🇳🇬Лагоса
|11 879
|1ч
|23.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|13 407
|26ч 45м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇮🇹Рима
|14 459
|10ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из Абиджана
|14 551
|1ч 5м
|30.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|15 926
|30ч 45м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|16 073
|11ч 45м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|16 629
|31ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|16 633
|26ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇱🇷Монровии
|16 739
|1ч 50м
|11.02.2021
|из 🇳🇬Абуджи
|16 806
|1ч 45м
|27.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|17 028
|24ч 30м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|17 033
|14ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|17 381
|50ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|18 147
|22ч 25м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|19 228
|21ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|19 423
|30ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|19 803
|30ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|20 053
|6ч 10м
|03.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 918
|17ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|22 003
|10ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|22 194
|17ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из Уагадугу
|22 211
|6ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|22 702
|34ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|22 719
|45ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из Фритауна
|23 403
|3ч 30м
|31.08.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|23 720
|23ч 45м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|23 869
|14ч 20м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|24 333
|20ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|25 117
|19ч 25м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|25 339
|28ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇬Ломе
|25 437
|6ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|26 098
|18ч 30м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|26 156
|35ч (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|27 115
|22ч 45м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|28 373
|15ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|28 544
|25ч 15м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|30 148
|23ч (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|32 378
|30ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇨🇦Торонто
|32 495
|27ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|33 393
|19ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|33 560
|23ч 45м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|35 147
|39ч 30м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇶🇦Дохи
|35 175
|23ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|35 331
|44ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|35 772
|36ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|37 248
|47ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|38 427
|23ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|39 154
|33ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|39 354
|11ч 15м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 488
|19ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|39 880
|4ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|40 132
|29ч 40м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Орландо
|40 900
|53ч 1м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|41 305
|23ч (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|41 751
|34ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|41 919
|22ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|42 144
|24ч 51м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|43 663
|37ч 55м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|44 488
|40ч 5м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|45 533
|44ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|46 176
|28ч (⇵2)
|30.07.2021
|из 🇨🇳Пекина
|48 317
|29ч 55м (⇵2)
|30.07.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|50 907
|45ч 10м (⇵2)
|30.07.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|51 576
|29ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|52 875
|30ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|53 525
|27ч 57м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|53 996
|27ч 34м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|55 091
|48ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇶Эрбиля
|55 539
|17ч 55м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|55 719
|39ч 55м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|57 010
|21ч 43м (⇵2)
|09.11.2020
|из Гонконга
|57 099
|49ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|57 609
|33ч 5м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇯🇵Нагои
|58 549
|50ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|59 749
|22ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|60 874
|45ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|63 920
|47ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|66 021
|19ч 8м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|69 395
|48ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇶Сулеймании
|74 103
|49ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇺Перта
|80 764
|43ч 10м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇨🇳Ханчжоу
|85 525
|35ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|86 537
|27ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|99 468
|57ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|102 366
|46ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аккры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аккры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Стамбул, Йоханнесбург, Лондон и Минск
- 17.10.202001.11.2020
- 22.12.202011.01.2021
- 19.10.202026.10.2020
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