Всё о Болгатанге

Полезная информация о Болгатанге

Что нужно знать о Болгатанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Болгатанге
02:0136
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇭 Гана
Название городаБолгатанге
По-английскиBolgatanga
Столица регионаБолгатанге является столицей региона
Население города54 430 чел.
Часовой поясAfrica/Accra
Средняя высота191 м. от уровня моря

Где находится Болгатанге на карте