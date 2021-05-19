Полезная информация о Болгатанге
Что нужно знать о Болгатанге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Болгатанге
02:0136
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇭 Гана
|Название города
|Болгатанге
|По-английски
|Bolgatanga
|Столица региона
|Болгатанге является столицей региона
|Население города
|54 430 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Accra
|Средняя высота
|191 м. от уровня моря