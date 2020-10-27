Летим в Кумаси

Как добраться до Кумаси на самолёте

В Кумаси 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kumasi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кумаси

  1. Кумаси KMS
    Kumasi Airport

Самые дешёвые билеты в Кумаси из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇬🇭Аккры1 81740м
01.06.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне20 73612ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇪Дубая30 05518ч 30м (⇵2)
15.11.2020из 🇦🇪Шарджи45 02020ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Москвы48 45415ч 15м (⇵2)
01.06.2021из 🇫🇷Страсбурга75 92726ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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