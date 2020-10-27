Как добраться до Кумаси на самолёте
В Кумаси 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kumasi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кумаси
- Кумаси KMSKumasi Airport
Самые дешёвые билеты в Кумаси из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|1 817
|40м
|01.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|20 736
|12ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|30 055
|18ч 30м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|45 020
|20ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|48 454
|15ч 15м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇫🇷Страсбурга
|75 927
|26ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону