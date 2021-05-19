Всё о Бад-Мюндер-ам-Дайстере

Полезная информация о Бад-Мюндер-ам-Дайстере

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Местное время в Бад-Мюндер-ам-Дайстере
02:5145
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБад-Мюндер-ам-Дайстер
По-английскиBad Muender am Deister
Население города18 726 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота118 м. от уровня моря

Где находится Бад-Мюндер-ам-Дайстер на карте