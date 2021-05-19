Полезная информация о Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале
Что нужно знать о Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале
02:5203
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале
|По-английски
|Bad Neustadt an der Saale
|Население города
|16 064 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|235 м. от уровня моря