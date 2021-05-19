Всё о Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале

Полезная информация о Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале

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Местное время в Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале
02:5203
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБад-Нойштадт-ан-дер-Зале
По-английскиBad Neustadt an der Saale
Население города16 064 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота235 м. от уровня моря

Где находится Бад-Нойштадт-ан-дер-Зале на карте