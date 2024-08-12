1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден: индивидуальная экскурсия по старинной части города
История и архитектура города европейской знати
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: У казино Баден-Бадена
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина12 августа 2024Экскурсия шикарная! Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация
- ААРКАДИЙ6 июля 2024Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
- аалексей5 июня 2024Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
- PPrinz15 апреля 2023Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
- ТТатьяна10 августа 2021Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
- ККонстантин14 октября 2019Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой
Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баден-Бадене
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в октябре 2024
Сейчас в Баден-Бадене в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 120. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Баден-Бадене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 16 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь