Экскурсия шикарная! Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация

была очень разообразной и интересной. Много неожиданных и интересных фактов, и при этом все выстраивается в логичную и красивую историю. Очень рекомендую

Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.

Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много

интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет.

Т Татьяна

Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.