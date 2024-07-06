читать дальше рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.

Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой