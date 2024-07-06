2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден: индивидуальная экскурсия по старинной части города
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: У казино Баден-Бадена
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Викторианский Баден-Баден - атмосфера имперской роскоши
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
8 авг в 11:00
9 авг в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААРКАДИЙ6 июля 2024Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
- аалексей5 июня 2024Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
- ООльга4 августа 2023Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
- PPrinz15 апреля 2023Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
- ККонстантин14 октября 2019Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой
Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Все»
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