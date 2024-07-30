Экскурсии на 1 день в Бамберге

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Бамберге на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Bamberg
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по замкам Баварии - Нойшванштайн, Хоэшвангау, Линдерхоф, Обераммергау
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по замкам Баварии - Нойшванштайн, Хоэшвангау, Линдерхоф, Обераммергау
Начало: Bamberg
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за всё до 7 чел.
Бамберг. Роскошь барокко
Пешая
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бамберг. Роскошь барокко
Начало: По договоренности
1 авг в 15:00
2 авг в 09:00
490 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бамберге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
  2. Экскурсия по замкам Баварии - Нойшванштайн, Хоэшвангау, Линдерхоф, Обераммергау
  3. Бамберг. Роскошь барокко
Сколько стоит экскурсия по Бамбергу в июле 2024
Сейчас в Бамберге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 500.
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