12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Bamberg
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Бамберг. Роскошь барокко
Начало: По договоренности
1 авг в 15:00
2 авг в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу в категории «На весь день»
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