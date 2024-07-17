Е Ермек По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Великолепная и содержательная экскурсия. Александр владееет информацией на 100%. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендую данную экскурсию всем кто хочет быстро и интересно узнать О Берлине.

D Dmitry Альтернативный Берлин Отличная экскурсия про берлинский стрит-арт и техно-музыку!

Л Ляйля По местам Третьего Рейха с сотрудником музея В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.

Р Руслан По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!

Н Наталья Альтернативный Берлин Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!