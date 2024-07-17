2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
€45 за человека
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Потсдаму
Сохраните воспоминания о городе на снимках, которые расскажут историю вашего путешествия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от €130 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕрмек17 июля 2024Великолепная и содержательная экскурсия. Александр владееет информацией на 100%. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендую данную экскурсию всем кто хочет быстро и интересно узнать О Берлине.
- DDmitry2 июля 2024Отличная экскурсия про берлинский стрит-арт и техно-музыку!
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- ННаталья26 ноября 2023Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
- AAndrei3 сентября 2023Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Что ещё посмотреть»
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