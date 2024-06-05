Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Берлине на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Пешая
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Начало: S - Gesundbrunnen
Расписание: Любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
117 за всё до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Альтернативный Берлин
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    5 июня 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
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    Берлине, про общество, про трагические события, прямо окунаешься в историю находясь в местах страшных событий. Юлия очень приятный собеседник! Объективно и четко доносит информацию! Потрясающие впечатления от поездки, благодаря экскурсии! Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
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    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  2. По местам Третьего рейха с сотрудником музея
  3. Весь Берлин: с Запада на Восток
  4. Альтернативный Берлин
  5. Вечерний Берлин: огни большого города
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в августе 2024
Сейчас в Берлине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 105 до 149. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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