3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Начало: S - Gesundbrunnen
Расписание: Любой день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€117 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур5 июня 2024Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Популярные экскурсии»
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