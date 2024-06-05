читать дальше Берлине, про общество, про трагические события, прямо окунаешься в историю находясь в местах страшных событий. Юлия очень приятный собеседник! Объективно и четко доносит информацию! Потрясающие впечатления от поездки, благодаря экскурсии! Спасибо огромное!

Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в