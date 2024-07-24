Все – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ежедневная прогулка по Берлину
Пешая
333 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Пешая
48 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Альтернативный Берлин
Пешая
34 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
45 за человека
Фотопрогулка по Потсдаму
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Потсдаму
Сохраните воспоминания о городе на снимках, которые расскажут историю вашего путешествия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 130 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Синий маршрут. Интересно, познавательно, не утомительно. Идеально для первого знакомства с городом
  • И
    Игорь
    22 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Экскурсия была отличная и интересная. Гид профессионал своего дела
  • Е
    Ермек
    17 июля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Великолепная и содержательная экскурсия. Александр владееет информацией на 100%. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендую данную экскурсию всем кто хочет быстро и интересно узнать О Берлине.
  • А
    Александр
    15 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Отличная экскурсия. Гид Вероника очень интересно и со знанием дела все рассказывает, на любые вопросы развернуто отвечает, много интересных и неожиданных фактов. Нам очень понравилось
  • D
    Dmitry
    2 июля 2024
    Альтернативный Берлин
    Отличная экскурсия про берлинский стрит-арт и техно-музыку!
  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • Н
    Наталья
    26 ноября 2023
    Альтернативный Берлин
    Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
  • A
    Andrei
    3 сентября 2023
    Альтернативный Берлин
    Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
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    много смыслов, историй и юмора. Лёля легко удерживала интерес компании из 9 человек на протяжении 3х часов. Очень классно, когда тебе рассказывает о чем-то человек, не просто интересующийся, а глубоко "погруженный в тему". А её рассказ о клубно-музыкальной культуре Берлина невероятно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Все»

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  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
  3. Альтернативный Берлин
  4. Фотопрогулка по Потсдаму
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в августе 2024
Сейчас в Берлине в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 134. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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