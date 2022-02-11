Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее

Совершите круиз длительностью в 2,5 часа по реке Шпрее и узнайте интересные факты о Берлине

4.4
3754 отзыва
Круиз
Совершите круиз длительностью в 2,5 часа по реке Шпрее и узнайте интересные факты о Берлине.

Осмотрите главные достопримечательности города с воды, включая Правительственный квартал, дворец Бельвю, Берлинский кафедральный собор и Музейный остров.
Фото с сайта GetYourGuide предоставляющего данное мероприятие:
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее
Берлин: 2,5-часовой круиз по реке Шпрее

Что вы можете увидеть 🤩

  • Фридрихштрассе
  • Шарлоттенбург
  • Шпрее
  • Правительственный район
  • Дворец Бельвю
  • Митте
  • Дворец Шарлоттенбург
  • Ведомство федерального канцлера Германии
  • Центральный вокзал Берлина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Насладитесь спокойной прогулкой по Берлину и осмотрите достопримечательности города с воды
  2. Послушайте интересные факты о столице Германии и оцените легкий обед на борту судна
  3. Посмотрите на Правительственный квартал, дворец Бельвю и Центральный вокзал Берлина

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на лодке
  • Аудиокомментарии, воспроизводимые через динамики
  • Знаменитые здания на фоне линии горизонта Берлина
Что не входит
  • Еда и напитки (можно приобрести на борту)
  • Живой гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что самопроверки на COVID-19 не принимаются. Тест на COVID-19 должен быть экспресс-тестом или тестом ПЦР, который проводится в центре тестирования COVID-19
  • Маршрут тура может быть изменен
  • Места с Windows не могут быть гарантированы пожалуйста, приходите пораньше, если у вас есть предпочтительное место
  • Аудиокомментарии воспроизводятся через динамики на борту. Нет живого гида
  • Собственная еда и напитки не допускаются на борт
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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