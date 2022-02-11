Что вы можете увидеть 🤩
Фридрихштрассе
Шарлоттенбург
Шпрее
Правительственный район
Дворец Бельвю
Митте
Дворец Шарлоттенбург
Ведомство федерального канцлера Германии
Центральный вокзал Берлина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь спокойной прогулкой по Берлину и осмотрите достопримечательности города с воды
Послушайте интересные факты о столице Германии и оцените легкий обед на борту судна
Посмотрите на Правительственный квартал, дворец Бельвю и Центральный вокзал Берлина
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз на лодке
Аудиокомментарии, воспроизводимые через динамики
Знаменитые здания на фоне линии горизонта Берлина
Что не входит
Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Живой гид
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что самопроверки на COVID-19 не принимаются. Тест на COVID-19 должен быть экспресс-тестом или тестом ПЦР, который проводится в центре тестирования COVID-19
Маршрут тура может быть изменен
Места с Windows не могут быть гарантированы пожалуйста, приходите пораньше, если у вас есть предпочтительное место
Аудиокомментарии воспроизводятся через динамики на борту. Нет живого гида
Собственная еда и напитки не допускаются на борт
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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