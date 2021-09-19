Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида

Откройте для себя Берлин в ходе удобного тура на туристическом hop-on-hop-off автобусе с комментариями гида, посетив

4.4
3235 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя Берлин в ходе удобного тура на туристическом hop-on-hop-off автобусе с комментариями гида, посетив самые знаменитые и красивые достопримечательности города.

Также на борту автобусов можно пользоваться аудиогидом.
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида
Берлин: автобусный hop-on hop-off тур с комментариями гида

Что вы увидите 🤩

  • Музей мадам Тюссо в Берлине
  • Подземелье в Берлине
  • SEA LIFE в Берлине
  • Фридрихштрассе
  • Фонтан Нептун
  • Центральный вокзал Берлина
  • Новая синагога в Берлине
  • Рейхстаг
  • Берлинская стена
  • Музейный остров
  • Топография террора
  • Тиргартен
  • Мемориал Холокоста
  • Митте
  • Жандарменмаркт
  • Бранденбургские ворота
  • Берлинский собор
  • Дом МартинаГропиуса
  • Колонна Победы в Берлине
  • Александерплац
  • Чекпойнт Чарли
  • Потсдамская площадь
  • Берлинская телебашня
  • Универсальный магазин KaDeWe
  • Дворец Бельвю
  • Унтер-ден-Линден
  • Правительственный район, Берлин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в тур по Берлину с гидом на борту
  2. Посетите Курфюрстендамм, Потсдамскую площадь, Чекпойнт Чарли, Жандарменмаркт, Александерплац, Музейный остров, Берлинский собор и Берлинский университет им. Гумбольдта
  3. Посмотрите на Бранденбургские ворота, Унтер-ден-Линден, Правительственный квартал, Мемориал Холокоста и Центральный вокзал Берлина
Осмотрите самые известные достопримечательности Берлина во время удобного автобусного тура по системе hop-on hop-off. Полный маршрут займет около 2 часов, хотя у вас будет возможность свободно задерживаться и осматриваться все время действия билета.
Если вы начинаете свой тур у бульвара Курфюрстендамм, то доедете к мемориальной церкви кайзера Вильгельма и доберетесь до KaDeWe – одного из крупнейших в Европе торговых центров – по улице Тауэнциенштрассе. Далее вы попадете на площадь Лютцовплац и посольский район в Тиргартен, окажетесь у филармонии и Культурфорума Западного Берлина.
Следующая остановка – исторически важная Потсдамская площадь. В 1930-х годах это была одна из самых живых площадей в Берлине. После Второй мировой войны она стала нейтральной территорией, по которой проходила разделившая город Берлинская стена. Сейчас она полна жизни, ее недавно построенные башни напоминают городские каньоны Нью-Йорка. Трудно поверить, что долгие годы здесь не было ничего кроме Берлинской стены, водометов и солдат ГДР. Кроме того, на Потсдамской площади располагается Legoland Discovery Center.
Отсюда вы сможете попасть к другим важным историческим объектам Берлина. На улице Нидеркирхнерштрассе вы сможете найти городской парламент, музей Martin-Gropius-Bau с различными выставками, выставку «Topography of Terror» об истории нацизма и страданий евреев, а также министерство финансов, которое когда-то было нацистским министерством авиации.
Оттуда вы сможете попасть на Чекпойнт Чарли – бывший пограничный пункт между Восточным и Западным Берлином. Постоянная выставка расскажет вам о периоде холодной войны.
На Фридрихштрассе вы увидите одно из красивейших мест в Берлине – Жандарменмаркт с двумя одинаковыми зданиями — соборами Германии и Франции. В центре площади находится берлинский Концертхаус.
После Жандарменмаркт направляйтесь на Александерплац и к телебашне. Чтобы осмотреть эти достопримечательности, сойдите у фонтана Нептуна. Это был Городской дворец Берлина. Здесь вы сможете сходить по магазинам.
Следующая остановка – Карл-Либкнехт-штрассе перед гостиницей Radisson Hotel. Отсюда можно отправиться на лодочную прогулку, если вы желаете исследовать Берлин и на лодке. Кроме того, на этой остановке расположены Aquadom, Sealife Berlin и Berlin Dungeon, а также Берлинский собор с усыпальницами дома Гогенцоллернов. Отсюда можно полюбоваться золотым куполом Новой синагоги на Ораниенбургер штрассе. Совсем недалеко оттуда есть "Hackeschen Höfe".
Далее вы прогуляетесь по пленительной улице Унтер-ден-Линден до Музейного острова, Бебельплац, Берлинского университета им. Гумбольдта и остановок Unter den Linden 36 (Friedrichstrasse) в ZDF Capital City Studios и Unter den Linden 74, где находятся один из наиболее важных достопримечательностей Берлина: Музей мадам Тюссо.
Отсюда можно будет проехать до Бранденбургских ворот. В пути вы увидите посольства Великобритании, России, Франции и США за мемориалом Холокосту. Остановка находится на Platz des 18.
Дорога проходит мимо Рейхстага и правительственного округа. Вскоре вы доберетесь до нового вокзала Берлин-Центральный. Отсюда у вас будет вид на всемирно известные здания ведомства федерального канцлера Германии, Рейхстаг и – в качестве особого сюрприза – берлинскую «Фудзияму».
В конце вы пересечёте Тиргартен – «зеленые легкие» Берлина. Этот парк больше Центрального парка в Нью-Йорке. Далее тур пройдет мимо Зала конгресса на остановке у дворца Бельвью – официальной резиденции президента Германии. Здесь вы можете также увидеть колонну Победы с золотой статуей Виктории на вершине.
На обратном пути к бульвару Курфюрстендамм вы увидите, например, старый главный вокзал бывшего Западного Берлина, технический университет и многое другое.

Остановки:

  • 01 – Kurfürstendamm 231 (перед Karstadt).
  • 02 – KaDeWe (главный вход).
  • 03 – Lützowplatz (напротив Hotel Berlin).
  • 04 – Philharmonic / Kulturforum.
  • 05 – Potsdamer Platz (у Kolhoff-Tower).
  • 06 – Potsdamer Platz / Linkstrasse.
  • 07 – Topography of Terror.
  • 08 – Checkpoint Charlie (у Checkpoint Charlie Museum).
  • 09 – Gendarmenmarkt, Markgrafen- / Taubenstraße.
  • 10 – Alexanderplatz, Red City Hall, Neptunbrunnen.
  • 11 – Radisson Hotel (на лодку).
  • 12 – Mesumsinsel.
  • 13 – Humboldt University / Bebelplatz.
  • 14 – Unter den Linden 36 / Friedrichstraße.
  • 15 – Unter den Linden 74, Madame Tussauds Berlin.
  • 16 – Brandenburg Gate, Ebertstraße.
  • 17 – Reichstag, Scheidemannstr.
  • 18 – Hauptbahnhof, выход Rahel-Hirsch-Straße.
  • 19 – Haus der Kulturen der Welt.
  • 20 – Bellevue Palace / Siegessäule / Tiergarten.
  • 21 – Bikini Haus, Budapester Straße.
  • 22 – U-/S-Bahn станция Zoologischer Garten.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-экскурсовод
  • Транспорт на время мероприятия: Автобус
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии
  • FFP2 mask
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • В связи с продолжающимися мерами по борьбе с вирусом COVID-19, по рекомендации местных властей, все участники должны указать имя, место жительства и номер телефона. Данные будут уничтожены, как только эти меры перестанут действовать. Конфиденциальность всех лиц имеет первостепенное значение
  • С 15 ноября 2021 года в экскурсии по городу будет действовать правило 2G: вы должны пройти вакцинацию или переболеть Covid 19
  • С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса принимаются дополнительные санитарно-гигиенические меры. Все транспортные средства проходят тщательную дезинфекцию на автобусной остановке Kurfürstendamm, при этом пассажиры должны выходить из салона. Приносим извинения за возможные неудобства
  • Автобусы ходят каждые 20–40 минут с 09:30 до 17:00
  • Последний тур отправляется в 14:30
  • Остановки Checkpoint Charlie, Unter den Linden 74 и Bikini-Haus в настоящее время не функционируют из-за строительных работ
  • Собаки разрешены
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 1 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 12 лет
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • Ношение масок в помещении настоятельно рекомендуется для всех гостей, как вакцинированных, так и нет. Для невакцинированных участников маска в помещении обязательна
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
19 сен 2021
Сам тур очень интересен и хорошо поддерживается живым гидом. Однако время отправления требует безоговорочного пересмотра. На сайте указано время отправления, которое не было соблюдено в начале тура. К счастью, мы уже нацелились на место встречи: 10:15, станция зоопарка, за 15 минут и уехала на 2 минуты позже = 10:02. Это не совсем удобно для клиентов.
А
9 сен 2021
В первый тур мы ехали прямо, у нас был очень хороший водитель, и гид тоже был великолепен. Затем мы проехали по интересным для нас местам, потому что заметили, что каждый автобус работает с разной концепцией гигиены и бронирования, что было довольно запутанным. В целом, это было очень интересно и практично.
W
20 фев 2020
Мы специально выбрали эту компанию, потому что они предлагают живые комментарии, и мы не были разочарованы. Наш гид был эффективным, дружелюбным и информативным. Она адаптировала комментарии к клиентам и дала нам много информации и личного опыта, который мы никогда не смогли бы получить из аудиогида. У нас появилось настоящее ощущение Берлина и его жизни в последнее время, а также профессиональная презентация всего, что нам нужно было знать о памятниках и достопримечательностях. Спасибо, Штеффи!
Ещё 3232 отзыва

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