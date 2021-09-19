Осмотрите самые известные достопримечательности Берлина во время удобного автобусного тура по системе hop-on hop-off. Полный маршрут займет около 2 часов, хотя у вас будет возможность свободно задерживаться и осматриваться все время действия билета.

Если вы начинаете свой тур у бульвара Курфюрстендамм, то доедете к мемориальной церкви кайзера Вильгельма и доберетесь до KaDeWe – одного из крупнейших в Европе торговых центров – по улице Тауэнциенштрассе. Далее вы попадете на площадь Лютцовплац и посольский район в Тиргартен, окажетесь у филармонии и Культурфорума Западного Берлина.

Следующая остановка – исторически важная Потсдамская площадь. В 1930-х годах это была одна из самых живых площадей в Берлине. После Второй мировой войны она стала нейтральной территорией, по которой проходила разделившая город Берлинская стена. Сейчас она полна жизни, ее недавно построенные башни напоминают городские каньоны Нью-Йорка. Трудно поверить, что долгие годы здесь не было ничего кроме Берлинской стены, водометов и солдат ГДР. Кроме того, на Потсдамской площади располагается Legoland Discovery Center.

Отсюда вы сможете попасть к другим важным историческим объектам Берлина. На улице Нидеркирхнерштрассе вы сможете найти городской парламент, музей Martin-Gropius-Bau с различными выставками, выставку «Topography of Terror» об истории нацизма и страданий евреев, а также министерство финансов, которое когда-то было нацистским министерством авиации.

Оттуда вы сможете попасть на Чекпойнт Чарли – бывший пограничный пункт между Восточным и Западным Берлином. Постоянная выставка расскажет вам о периоде холодной войны.

На Фридрихштрассе вы увидите одно из красивейших мест в Берлине – Жандарменмаркт с двумя одинаковыми зданиями — соборами Германии и Франции. В центре площади находится берлинский Концертхаус.

После Жандарменмаркт направляйтесь на Александерплац и к телебашне. Чтобы осмотреть эти достопримечательности, сойдите у фонтана Нептуна. Это был Городской дворец Берлина. Здесь вы сможете сходить по магазинам.

Следующая остановка – Карл-Либкнехт-штрассе перед гостиницей Radisson Hotel. Отсюда можно отправиться на лодочную прогулку, если вы желаете исследовать Берлин и на лодке. Кроме того, на этой остановке расположены Aquadom, Sealife Berlin и Berlin Dungeon, а также Берлинский собор с усыпальницами дома Гогенцоллернов. Отсюда можно полюбоваться золотым куполом Новой синагоги на Ораниенбургер штрассе. Совсем недалеко оттуда есть "Hackeschen Höfe".

Далее вы прогуляетесь по пленительной улице Унтер-ден-Линден до Музейного острова, Бебельплац, Берлинского университета им. Гумбольдта и остановок Unter den Linden 36 (Friedrichstrasse) в ZDF Capital City Studios и Unter den Linden 74, где находятся один из наиболее важных достопримечательностей Берлина: Музей мадам Тюссо.

Отсюда можно будет проехать до Бранденбургских ворот. В пути вы увидите посольства Великобритании, России, Франции и США за мемориалом Холокосту. Остановка находится на Platz des 18.

Дорога проходит мимо Рейхстага и правительственного округа. Вскоре вы доберетесь до нового вокзала Берлин-Центральный. Отсюда у вас будет вид на всемирно известные здания ведомства федерального канцлера Германии, Рейхстаг и – в качестве особого сюрприза – берлинскую «Фудзияму».

В конце вы пересечёте Тиргартен – «зеленые легкие» Берлина. Этот парк больше Центрального парка в Нью-Йорке. Далее тур пройдет мимо Зала конгресса на остановке у дворца Бельвью – официальной резиденции президента Германии. Здесь вы можете также увидеть колонну Победы с золотой статуей Виктории на вершине.

На обратном пути к бульвару Курфюрстендамм вы увидите, например, старый главный вокзал бывшего Западного Берлина, технический университет и многое другое.

Остановки: