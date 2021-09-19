Осмотрите самые известные достопримечательности Берлина во время удобного автобусного тура по системе hop-on hop-off. Полный маршрут займет около 2 часов, хотя у вас будет возможность свободно задерживаться и осматриваться все время действия билета.
Если вы начинаете свой тур у бульвара Курфюрстендамм, то доедете к мемориальной церкви кайзера Вильгельма и доберетесь до KaDeWe – одного из крупнейших в Европе торговых центров – по улице Тауэнциенштрассе. Далее вы попадете на площадь Лютцовплац и посольский район в Тиргартен, окажетесь у филармонии и Культурфорума Западного Берлина.
Следующая остановка – исторически важная Потсдамская площадь. В 1930-х годах это была одна из самых живых площадей в Берлине. После Второй мировой войны она стала нейтральной территорией, по которой проходила разделившая город Берлинская стена. Сейчас она полна жизни, ее недавно построенные башни напоминают городские каньоны Нью-Йорка. Трудно поверить, что долгие годы здесь не было ничего кроме Берлинской стены, водометов и солдат ГДР. Кроме того, на Потсдамской площади располагается Legoland Discovery Center.
Отсюда вы сможете попасть к другим важным историческим объектам Берлина. На улице Нидеркирхнерштрассе вы сможете найти городской парламент, музей Martin-Gropius-Bau с различными выставками, выставку «Topography of Terror» об истории нацизма и страданий евреев, а также министерство финансов, которое когда-то было нацистским министерством авиации.
Оттуда вы сможете попасть на Чекпойнт Чарли – бывший пограничный пункт между Восточным и Западным Берлином. Постоянная выставка расскажет вам о периоде холодной войны.
На Фридрихштрассе вы увидите одно из красивейших мест в Берлине – Жандарменмаркт с двумя одинаковыми зданиями — соборами Германии и Франции. В центре площади находится берлинский Концертхаус.
После Жандарменмаркт направляйтесь на Александерплац и к телебашне. Чтобы осмотреть эти достопримечательности, сойдите у фонтана Нептуна. Это был Городской дворец Берлина. Здесь вы сможете сходить по магазинам.
Следующая остановка – Карл-Либкнехт-штрассе перед гостиницей Radisson Hotel. Отсюда можно отправиться на лодочную прогулку, если вы желаете исследовать Берлин и на лодке. Кроме того, на этой остановке расположены Aquadom, Sealife Berlin и Berlin Dungeon, а также Берлинский собор с усыпальницами дома Гогенцоллернов. Отсюда можно полюбоваться золотым куполом Новой синагоги на Ораниенбургер штрассе. Совсем недалеко оттуда есть "Hackeschen Höfe".
Далее вы прогуляетесь по пленительной улице Унтер-ден-Линден до Музейного острова, Бебельплац, Берлинского университета им. Гумбольдта и остановок Unter den Linden 36 (Friedrichstrasse) в ZDF Capital City Studios и Unter den Linden 74, где находятся один из наиболее важных достопримечательностей Берлина: Музей мадам Тюссо.
Отсюда можно будет проехать до Бранденбургских ворот. В пути вы увидите посольства Великобритании, России, Франции и США за мемориалом Холокосту. Остановка находится на Platz des 18.
Дорога проходит мимо Рейхстага и правительственного округа. Вскоре вы доберетесь до нового вокзала Берлин-Центральный. Отсюда у вас будет вид на всемирно известные здания ведомства федерального канцлера Германии, Рейхстаг и – в качестве особого сюрприза – берлинскую «Фудзияму».
В конце вы пересечёте Тиргартен – «зеленые легкие» Берлина. Этот парк больше Центрального парка в Нью-Йорке. Далее тур пройдет мимо Зала конгресса на остановке у дворца Бельвью – официальной резиденции президента Германии. Здесь вы можете также увидеть колонну Победы с золотой статуей Виктории на вершине.
На обратном пути к бульвару Курфюрстендамм вы увидите, например, старый главный вокзал бывшего Западного Берлина, технический университет и многое другое.
Остановки:
- 01 – Kurfürstendamm 231 (перед Karstadt).
- 02 – KaDeWe (главный вход).
- 03 – Lützowplatz (напротив Hotel Berlin).
- 04 – Philharmonic / Kulturforum.
- 05 – Potsdamer Platz (у Kolhoff-Tower).
- 06 – Potsdamer Platz / Linkstrasse.
- 07 – Topography of Terror.
- 08 – Checkpoint Charlie (у Checkpoint Charlie Museum).
- 09 – Gendarmenmarkt, Markgrafen- / Taubenstraße.
- 10 – Alexanderplatz, Red City Hall, Neptunbrunnen.
- 11 – Radisson Hotel (на лодку).
- 12 – Mesumsinsel.
- 13 – Humboldt University / Bebelplatz.
- 14 – Unter den Linden 36 / Friedrichstraße.
- 15 – Unter den Linden 74, Madame Tussauds Berlin.
- 16 – Brandenburg Gate, Ebertstraße.
- 17 – Reichstag, Scheidemannstr.
- 18 – Hauptbahnhof, выход Rahel-Hirsch-Straße.
- 19 – Haus der Kulturen der Welt.
- 20 – Bellevue Palace / Siegessäule / Tiergarten.
- 21 – Bikini Haus, Budapester Straße.
- 22 – U-/S-Bahn станция Zoologischer Garten.