После подтверждения ваучера на кассе проходите прямиком к лифту, минуя очередь. Всего за 20 секунд вы поднимитесь на высоту 100 метров. С высоты вы полюбуетесь захватывающими видами Берлина – ни с одной другой точки вы не увидите почти все структурные и исторические места столицы ⭐️ Германии. Бранденбургские ворота, Колонна Победы и дворец Бельвю так хорошо видны, что кажется, будто к ним можно прикоснуться рукой.

Мультимедийная выставка под открытым небом "Berliner Blicke auf den Potsdamer Platz" («Берлинские достопримечательности 🏛️ Потсдамской площади») позволит вам окинуть взглядом все изменения, произошедшие в этом историческом месте: от тихого зеленого городка до пульсирующего сердца огромного города, от блестящей роскоши до рублевой зоны, от необитаемой земли до нового центра Берлина.

Кафе Panoramacafé со стеклянными стенами перенесет вас в 1920-е и 1930-е годы. На минуту задумайтесь о прошлом, когда вам подадут чашку кофе и кусок вкусного торта. В зависимости от времени дня свет проникает сквозь золотые шпили башни, образуя так называемую «корону Берлина». Одним этажом выше, на 25 этаже, вы полюбуетесь закатом над горизонтом Западного Берлина на потрясающей солнечной террасе и увидите самое красивое 🤩 небо над Берлином.

Организационные детали: