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Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт

5
14 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Берлина
На смотровой площадке вас будет ждать не только красивейший вид на Берлин и все его главные достопримечательности 🏛️.

Также на площадке вы сможете посетить уютное кафе и побывать на выставке «Берлинские достопримечательности Потсдамской площади» под открытым небом.
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  • €13 за человека

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Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт
Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт

Что вы увидите

  • Мультимедийная выставка «Берлинские достопримечательности
  • Потсдамской площади»
  • Обзорный вид почти на все исторические места Берлина:
  • Бранденбургские ворота
  • Дворец Бельвю
  • Колонна Победы
  • Многие другие
После подтверждения ваучера на кассе проходите прямиком к лифту, минуя очередь. Всего за 20 секунд вы поднимитесь на высоту 100 метров. С высоты вы полюбуетесь захватывающими видами Берлина – ни с одной другой точки вы не увидите почти все структурные и исторические места столицы ⭐️ Германии. Бранденбургские ворота, Колонна Победы и дворец Бельвю так хорошо видны, что кажется, будто к ним можно прикоснуться рукой.
Мультимедийная выставка под открытым небом "Berliner Blicke auf den Potsdamer Platz" («Берлинские достопримечательности 🏛️ Потсдамской площади») позволит вам окинуть взглядом все изменения, произошедшие в этом историческом месте: от тихого зеленого городка до пульсирующего сердца огромного города, от блестящей роскоши до рублевой зоны, от необитаемой земли до нового центра Берлина.
Кафе Panoramacafé со стеклянными стенами перенесет вас в 1920-е и 1930-е годы. На минуту задумайтесь о прошлом, когда вам подадут чашку кофе и кусок вкусного торта. В зависимости от времени дня свет проникает сквозь золотые шпили башни, образуя так называемую «корону Берлина». Одним этажом выше, на 25 этаже, вы полюбуетесь закатом над горизонтом Западного Берлина на потрясающей солнечной террасе и увидите самое красивое 🤩 небо над Берлином.

Организационные детали:

  • Обратите внимание, что это билет 🎫 не на телебашню, а на смотровую площадку Panoramapunkt башни Кольхоффа на Потсдамской площади. С этой площадки вам откроется впечатляющий вид на телебашню.
  • В летнее время кафе работает – с 11:00 до 19:00.
  • В зимнее время кафе работает – с 11:00 до 17:00.
  • Люди со слабым зрением могут приводить с собой собак-поводырей.
  • Посетителям на инвалидных колясках и сопровождающим их лицам будут рады на площадке на 24 этаже. Обратите внимание, что по соображениям безопасности на смотровой площадке допускается одновременное нахождение не более трех человек на инвалидных колясках.
Что входит
  • Проход без очереди у лифтов
  • Билет на самый быстрый лифт в Европе
  • Вход на выставку Berliner Blicke auf den Potsdamer Platz («Берлинские, достопримечательности Потсдамской площади»)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Возможность зарезервировать стол или время не предусмотрена
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Potsdamer Platz 1, 10785, Берлин.
Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт
Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт
Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт
Берлин: билет на площадку Panoramapunkt без очереди на лифт

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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14 отзывов оставили туристы

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