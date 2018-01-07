Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя чудеса подводного мира и встретьтесь с акулами, скатами и осьминогами в SEA LIFE в Берлине. Вас ждет потрясающее знакомство с морской фауной: более 37 резервуаров, где обитает более 5000 животных.
Посмотрите за жизнью водных обитателей: от реки Шпрее до Атлантического океана. Прогуляйтесь через стеклянный туннель и окажитесь лицом к лицу с невероятными морскими существами. Исследуйте подводную среду обитания и узнайте, как защитить моря от пластика.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в SEA LIFE Berlin
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
FFP2 mask
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Дети до 3 лет могут входить бесплатно
Обратите внимание: АкваДом в настоящее время закрыт
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
В помещении необходимо носить защитную маску
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники, которые не могут быть вакцинированы, должны предоставить подтверждение медицинских противопоказаний и отрицательный результат теста, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Участники младше 18 лет должны предъявить отрицательный результат теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники должны быть в маске класса FFP2, которую принесли собой. Синие хирургические маски не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
7 янв 2018
Я выбрал это занятие вместе с моим 5-летним племянником, и нам это очень понравилось! Когда я был взрослым, я был приятно удивлен разнообразием видов и размеров аквариумов. Вы действительно можете увидеть большие лучи манты с близкого расстояния, это было очень весело. Мы пробыли чуть больше 2 часов, включая AquaDom, который действительно восхитителен! Вход был легким с этим билетом и позволил нам пропустить хорошую линию 20 минут в SeaLIFE и линию больше 1 часа в Legoland! Очень рекомендую это.
А
Аноним
10 мар 2020
Hola … mir hat dieser Vormittag bei Sea Life sehr gut gefallen … es ist eine Wohltat für die Sinne und wir alle sollten unser Umfeld mehr zu schätzen wissen … nicht nur für die Kinder ist es Lehrreich das Meer und seine Bewohner zu respektieren … wir alle können was tun und vor allem sollten wir es tun:-)
A
Anna
15 дек 2019
Морская жизнь внутри очень приятная, но организация очереди и ожидание одной дамы, которая всем что-то объясняет, - недоразумение, особенно если вы стоите под дождем с детьми и ждете. Жалко, что большой аквариум закрыт под ремонт. Информация была неразборчивой.
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