Откройте для себя чудеса подводного мира и встретьтесь с акулами, скатами и осьминогами в SEA LIFE в Берлине. Вас ждет потрясающее знакомство с морской фауной: более 37 резервуаров, где обитает более 5000 животных.

Посмотрите за жизнью водных обитателей: от реки Шпрее до Атлантического океана. Прогуляйтесь через стеклянный туннель и окажитесь лицом к лицу с невероятными морскими существами. Исследуйте подводную среду обитания и узнайте, как защитить моря от пластика.