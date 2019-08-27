Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в частный тур на вашем языке по парламентскому кварталу Берлина
Посетите стеклянный купол на крыше Рейхстага
Осмотрите Бранденбургские ворота и другие достопримечательности Берлина с нового ракурса
Осмотрите одни из самых впечатляющих современных зданий берлинской архитектуры во время частного тура по парламентскому кварталу и узнайте, как немецкая столица изменилась за последние годы.
Узнайте интересные факты о таком историческом сооружении, как Рейхстаг, который претерпел трансформацию благодаря культовому стеклянному куполу. Полюбуйтесь прекрасным видом с крыши здания, где заседает парламент и правительство.
Оцените с нового ракурса знаковые достопримечательности, включая Берлинский собор, Потсдамскую площадь и Бранденбургские ворота. Посмотрите на телебашню и знаменитые руины мемориальной церкви кайзера Вильгельма.
Ответы на вопросы
Что входит
Личный гид, говорящий на языке, который вы указали при заказе
Регистрация для входа в Бундестаг
Что не входит
Переезды
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Все предложения Бундестага бесплатны, так как место в парламенте финансируется за счет налогов
Необязательно только для немецкоязычных групп: информационная беседа в зале пленарных заседаний Бундестага может быть организована по запросу. Эти сеансы доступны при наличии, не могут быть гарантированы и должны быть запрошены не менее чем за 5 дней. Обратите внимание, что переговоры ведутся только на немецком языке. Перевод невозможен
Обратите внимание, что посещение купола здания Рейхстага зависит от текущей рабочей ситуации парламента, а также от погодных условий и условий безопасности. Посещение купола не может быть гарантировано
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники, которые не могут быть вакцинированы, должны предоставить подтверждение медицинских противопоказаний и отрицательный результат теста, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Участники младше 18 лет должны предъявить отрицательный результат теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 1806 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
Nancy
27 авг 2019
(США)
Интересное здание, однако, не смог увидеть интерьер здания из-за летнего обновления и уборки, пока парламент отсутствовал. Здорово, что мы смогли войти, не уверен, насколько легко было бы без тура, потому что они забронировали охрану здания для входа. На самом деле нужно видеть в вечерние огни города и так много прохладнее. Внутри купола может стать довольно тепло и душно ….
J
Joel
28 мая 2019
(США)
Трудно заставить 17 членов какой-либо группы, не говоря уже о группе членов семьи, явиться вовремя и в целом сотрудничать. Наш гид был терпелив и привлекателен и заставлял нас двигаться. Он показал нам некоторые вещи, которые мы могли бы пропустить самостоятельно, и поделился со своими семьями своим собственным опытом, как немцы, до и после падения Стены.
А
Аноним
19 ноя 2021
(Великобритания)
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