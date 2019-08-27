Осмотрите одни из самых впечатляющих современных зданий берлинской архитектуры во время частного тура по парламентскому кварталу и узнайте, как немецкая столица изменилась за последние годы.

Узнайте интересные факты о таком историческом сооружении, как Рейхстаг, который претерпел трансформацию благодаря культовому стеклянному куполу. Полюбуйтесь прекрасным видом с крыши здания, где заседает парламент и правительство.

Оцените с нового ракурса знаковые достопримечательности, включая Берлинский собор, Потсдамскую площадь и Бранденбургские ворота. Посмотрите на телебашню и знаменитые руины мемориальной церкви кайзера Вильгельма.