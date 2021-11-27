Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании

Посетите многочисленные захватывающие достопримечательности на экскурсионных автобусах и круизах

4.1
388 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Посетите многочисленные захватывающие достопримечательности на экскурсионных автобусах и круизах.

Оцените современный дух Берлина, изучая его богатую историю и культуру.
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: hop-on hop-off автобус и круиз при желании

Что вы увидите 🤩

  • Рейхстаг
  • Потсдамская площадь
  • Колонна Победы в Берлине
  • Чекпойнт Чарли
  • Александерплац
  • Фридрихштрассе
  • Красная ратуша
  • Бранденбургские ворота
  • Музейный остров
  • Дворец Бельвю
  • Жандарменмаркт
  • Митте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Не спеша познакомьтесь с Берлином на двухэтажном hop-on hop-off автобусе
  2. Узнайте о городе благодаря аудиогиду на 16 языках
  3. Выберите продукт, который больше всего вам подходит: проездной на 24 или 48 часов, просто автобусный тур, или автобусный тур и круиз вместе
  4. Полюбуйтесь на знаменитые Бранденбургские ворота, Рейхстаг и East Side Gallery
Откройте для себя город в удобном для вас темпе на автобусе Berlin hop-on hop-off. Свободно прогуляйтесь по городу на хорошо оборудованных экскурсионных автобусах. Исследуйте Музейный остров, прогуляйтесь по знаменитой торговой улице Ку'Дамм и взгляните на разделенный Берлин на контрольно-пропускном пункте Чарли. Посетите Бранденбургские ворота или Рейхстаг с его чудесным стеклянным куполом. Есть множество вариантов, автобусы курсируют по всему городу.
Чтобы получить еще больше удовольствия от поездки в Берлин, объедините свой проездной на автобус с 24- или 48-часовым билетом на экскурсию на hop-on hop-off турне, который вы можете обменять в любое время. Или добавьте к своим впечатлениям расслабляющий часовой круиз по реке Шпрее.

Остановки для автобусных туров:

    Маршрут 1 (Автобус)
    • Александерплац
    • Rotes Rathaus
    • Музейный остров
    • Фридрихштрассе
    • Бранденбургские ворота
    • Рейхстаг
    • Hauptbahnhof
    • Haus der Kulturen der Welt
    • Дворец Бельвю
    • Siegessäule (Колонна Победы)
    • Курфюрстендамм
    • KaDeWe
    • Lützowplatz
    • Культурфорум
    • Потсдамская площадь
    • Мауэрресте
    • Check Point Charlie
    • Жандарменмаркт
    Маршрут 2 (Автобус)
    • Александерплац
    • Франкфуртер-аллее
    • Галерея Ист-Сайд
    • Остбанхоф
    • Алекса
    • Rotes Rathaus

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off (в зависимости от выбранного варианта)
    • Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off и лодочную экскурсию (если выбран вариант)
    • Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off и на 1-часовую прогулку на лодке по реке Шпрее (если выбран вариант)
    • Билет на круиз на лодке Spree на 1 час (если выбран вариант)
    • Аудиогид в автобусе на 16 языках
    • Аудиогид для лодочной экскурсии
    • Наушники
    • Карты для автобусной и лодочной экскурсии (если вы выберете вариант с лодочной экскурсией)
    • Загружаемая карта дополненной реальности
    Что не входит
    • Трансфер от/до отеля
    • Прохладительные напитки
    • Чаевые
    • Аудиогид для круиза
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
    • Все участники старше 12 лет и 3 месяцев должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники также должны предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Учащиеся младше 12 лет и 3 месяцев могут предъявить подтверждение прохождения регулярного школьного тестирования и документ, подтверждающий возраст, вместо доказательства вакцинации или перенесенной инфекции
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.1
    Основано на 388 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    154
    4
    132
    3
    69
    2
    23
    1
    10
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    A
    27 ноя 2021
    (Нидерланды)
    Оригинал (nl)
    отлично подходит для знакомства с городом
    C
    23 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Экскурсия была очень хорошей и интересной, но зимой было очень сильно отопление и воздух в автобусе был соответствующим.
    K
    10 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Хорошо сделано и организовано - я бы сделал это снова!
    C
    8 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Плохо, потому что вы запутались в автобусах, ожидающих на морозе, а водитель не хотел нас везти, потому что наши билеты должны быть от другой компании. Никто подробно не объясняет
    P
    8 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Вычитание одной звездой, потому что гид дал нам совершенно неправильный совет, и мы оказались не в том автобусе. Что, в свою очередь, означало, что мы не могли выбрать маршрут в галерее Ист-Сайд. В остальном мы остались очень довольны.
    M
    5 ноя 2021
    (Швейцария)
    Оригинал (en)
    Отличный опыт в сочетании с дружелюбным и обходительным персоналом (как водитель, так и координаторы автобусной остановки). Вы можете совершить любое количество поездок на автобусе и обратно. Я остался доволен маршрутом, потому что он охватывает большинство достопримечательностей и исторических мест, которые может предложить Берлин.
    S
    2 ноя 2021
    (Австрия)
    Оригинал (de)
    Это было очень здорово, я исследовал город за такое короткое время и очень хорошо его объяснил.
    H
    1 ноя 2021
    (Нидерланды)
    Оригинал (nl)
    Опыт показывает, что информация и сама по себе хорошо организованы. Однако на полпути нам пришлось менять автобусы, в которых уже была целая куча людей, в результате мы должны были стоять и больше не иметь возможности подключить аудиогид. В результате мы могли не получить информацию. Я понимаю, что 2 автобусные компании работают вместе и извлекают из этого максимум пользы сейчас, когда туризм еще не достиг уровня до короны. Но постарайтесь лучше это преодолеть, потому что в целом это было разочарованием.
    A
    1 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Автобусы переполнены. Когда мы преобразовали наш онлайн-билет в обычный билет, нам сначала пришлось ждать несколько автобусов (45 минут и дольше), пока мы не нашли свободное место для 4 человек. Понятно, что тоже не сидели вместе. После примерно 6 остановок водитель автобуса сообщил нам, что у него перерыв. Для этого нужно перейти на пустой автобус на замену. Автобус, ожидающий замены, был не пуст, а уже полностью занят. В конце концов водитель автобуса «выгнал нас» на Кудамм. с подсказкой: мы могли бы пойти на кофе и вернуться позже. Особенно можно рекомендовать поездку на Шпрее. Если у вас есть время подождать, если вы думаете, что плохие слова от сотрудников судоходной компании - это здорово. Вы должны сэкономить деньги. К сожалению, мы не можем ничего вам рассказать о самой поездке на Шпрее, потому что после часа ожидания в очереди у нас все еще не было билетов, и нам пришлось бы ждать как минимум 2 часа следующей поездки.
    j
    1 ноя 2021
    Оригинал (fr)
    РАН
    А
    1 ноя 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Полезная информация по всем акциям
    T
    1 ноя 2021
    Оригинал (de)
    Точки входа не всегда узнаваемы, в остальном все хорошо
    n
    29 окт 2021
    (Франция)
    Оригинал (fr)
    Никаких претензий, все было идеально. Жаль, что из-за работ тур не был завершен
    А
    27 окт 2021
    (Германия)
    Оригинал (de)
    Мы рекомендуем. Особенно когда вы впервые в Берлине.
    А
    26 окт 2021
    Оригинал (es)
    Чрезвычайно долгое время ожидания
    Ещё 373 отзыва

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