Откройте для себя город в удобном для вас темпе на автобусе Berlin hop-on hop-off. Свободно прогуляйтесь по городу на хорошо оборудованных экскурсионных автобусах. Исследуйте Музейный остров, прогуляйтесь по знаменитой торговой улице Ку'Дамм и взгляните на разделенный Берлин на контрольно-пропускном пункте Чарли. Посетите Бранденбургские ворота или Рейхстаг с его чудесным стеклянным куполом. Есть множество вариантов, автобусы курсируют по всему городу.

Чтобы получить еще больше удовольствия от поездки в Берлин, объедините свой проездной на автобус с 24- или 48-часовым билетом на экскурсию на hop-on hop-off турне, который вы можете обменять в любое время. Или добавьте к своим впечатлениям расслабляющий часовой круиз по реке Шпрее.

Остановки для автобусных туров:

Маршрут 1 (Автобус)

Александерплац

Rotes Rathaus

Музейный остров

Фридрихштрассе

Бранденбургские ворота

Рейхстаг

Hauptbahnhof

Haus der Kulturen der Welt

Дворец Бельвю

Siegessäule (Колонна Победы)

Курфюрстендамм

KaDeWe

Lützowplatz

Культурфорум

Потсдамская площадь

Мауэрресте

Check Point Charlie

Жандарменмаркт

Маршрут 2 (Автобус)