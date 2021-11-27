Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Не спеша познакомьтесь с Берлином на двухэтажном hop-on hop-off автобусе
Узнайте о городе благодаря аудиогиду на 16 языках
Выберите продукт, который больше всего вам подходит: проездной на 24 или 48 часов, просто автобусный тур, или автобусный тур и круиз вместе
Полюбуйтесь на знаменитые Бранденбургские ворота, Рейхстаг и East Side Gallery
Откройте для себя город в удобном для вас темпе на автобусе Berlin hop-on hop-off. Свободно прогуляйтесь по городу на хорошо оборудованных экскурсионных автобусах. Исследуйте Музейный остров, прогуляйтесь по знаменитой торговой улице Ку'Дамм и взгляните на разделенный Берлин на контрольно-пропускном пункте Чарли. Посетите Бранденбургские ворота или Рейхстаг с его чудесным стеклянным куполом. Есть множество вариантов, автобусы курсируют по всему городу.
Чтобы получить еще больше удовольствия от поездки в Берлин, объедините свой проездной на автобус с 24- или 48-часовым билетом на экскурсию на hop-on hop-off турне, который вы можете обменять в любое время. Или добавьте к своим впечатлениям расслабляющий часовой круиз по реке Шпрее.
Остановки для автобусных туров:
Маршрут 1 (Автобус)
Александерплац
Rotes Rathaus
Музейный остров
Фридрихштрассе
Бранденбургские ворота
Рейхстаг
Hauptbahnhof
Haus der Kulturen der Welt
Дворец Бельвю
Siegessäule (Колонна Победы)
Курфюрстендамм
KaDeWe
Lützowplatz
Культурфорум
Потсдамская площадь
Мауэрресте
Check Point Charlie
Жандарменмаркт
Маршрут 2 (Автобус)
Александерплац
Франкфуртер-аллее
Галерея Ист-Сайд
Остбанхоф
Алекса
Rotes Rathaus
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off (в зависимости от выбранного варианта)
Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off и лодочную экскурсию (если выбран вариант)
Билет на 24 или 48 часов на 2 автобусных маршрута Hop On - Hop Off и на 1-часовую прогулку на лодке по реке Шпрее (если выбран вариант)
Билет на круиз на лодке Spree на 1 час (если выбран вариант)
Аудиогид в автобусе на 16 языках
Аудиогид для лодочной экскурсии
Наушники
Карты для автобусной и лодочной экскурсии (если вы выберете вариант с лодочной экскурсией)
Загружаемая карта дополненной реальности
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Прохладительные напитки
Чаевые
Аудиогид для круиза
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в течение последних 6 месяцев инфекции Covid-19
Все участники старше 12 лет и 3 месяцев должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники также должны предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Учащиеся младше 12 лет и 3 месяцев могут предъявить подтверждение прохождения регулярного школьного тестирования и документ, подтверждающий возраст, вместо доказательства вакцинации или перенесенной инфекции
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 388 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
154
4
132
3
69
2
23
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Arthur
27 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
отлично подходит для знакомства с городом
C
Cedric
23 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Экскурсия была очень хорошей и интересной, но зимой было очень сильно отопление и воздух в автобусе был соответствующим.
K
Kristin
10 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошо сделано и организовано - я бы сделал это снова!
C
Carmen Rosa
8 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Плохо, потому что вы запутались в автобусах, ожидающих на морозе, а водитель не хотел нас везти, потому что наши билеты должны быть от другой компании. Никто подробно не объясняет
P
Patrik
8 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Вычитание одной звездой, потому что гид дал нам совершенно неправильный совет, и мы оказались не в том автобусе. Что, в свою очередь, означало, что мы не могли выбрать маршрут в галерее Ист-Сайд. В остальном мы остались очень довольны.
M
Malefetsane Dominic
5 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (en)
Отличный опыт в сочетании с дружелюбным и обходительным персоналом (как водитель, так и координаторы автобусной остановки). Вы можете совершить любое количество поездок на автобусе и обратно. Я остался доволен маршрутом, потому что он охватывает большинство достопримечательностей и исторических мест, которые может предложить Берлин.
S
Sandra
2 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Это было очень здорово, я исследовал город за такое короткое время и очень хорошо его объяснил.
H
Herman
1 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Опыт показывает, что информация и сама по себе хорошо организованы. Однако на полпути нам пришлось менять автобусы, в которых уже была целая куча людей, в результате мы должны были стоять и больше не иметь возможности подключить аудиогид. В результате мы могли не получить информацию. Я понимаю, что 2 автобусные компании работают вместе и извлекают из этого максимум пользы сейчас, когда туризм еще не достиг уровня до короны. Но постарайтесь лучше это преодолеть, потому что в целом это было разочарованием.
A
Andre
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Автобусы переполнены. Когда мы преобразовали наш онлайн-билет в обычный билет, нам сначала пришлось ждать несколько автобусов (45 минут и дольше), пока мы не нашли свободное место для 4 человек. Понятно, что тоже не сидели вместе. После примерно 6 остановок водитель автобуса сообщил нам, что у него перерыв. Для этого нужно перейти на пустой автобус на замену. Автобус, ожидающий замены, был не пуст, а уже полностью занят. В конце концов водитель автобуса «выгнал нас» на Кудамм. с подсказкой: мы могли бы пойти на кофе и вернуться позже. Особенно можно рекомендовать поездку на Шпрее. Если у вас есть время подождать, если вы думаете, что плохие слова от сотрудников судоходной компании - это здорово. Вы должны сэкономить деньги. К сожалению, мы не можем ничего вам рассказать о самой поездке на Шпрее, потому что после часа ожидания в очереди у нас все еще не было билетов, и нам пришлось бы ждать как минимум 2 часа следующей поездки.
j
jean-christophe
1 ноя 2021
Оригинал (fr)
РАН
А
Аноним
1 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Полезная информация по всем акциям
T
Torsten
1 ноя 2021
Оригинал (de)
Точки входа не всегда узнаваемы, в остальном все хорошо
n
nadine
29 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Никаких претензий, все было идеально. Жаль, что из-за работ тур не был завершен
А
Аноним
27 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Мы рекомендуем. Особенно когда вы впервые в Берлине.
А
Аноним
26 окт 2021
Оригинал (es)
Чрезвычайно долгое время ожидания
Ещё 373 отзыва
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