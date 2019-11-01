Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании

Прокатитесь вокруг Берлина на двухэтажном автобусе, чтобы осмотреть главные достопримечательности города, выходя на

3.7
498 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Прокатитесь вокруг Берлина на двухэтажном автобусе, чтобы осмотреть главные достопримечательности города, выходя на любой остановке в удобном для себя темпе.

При желании закажите круиз по Шпрее.
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании
Берлин: красный hop-on hop-off автобус и круиз при желании

Что вы увидите 🤩

  • Потсдамская площадь
  • Универсальный магазин KaDeWe
  • Унтер-ден-Линден
  • Карл-Маркс-аллее
  • Фонтан Нептун
  • Центральный вокзал Берлина
  • Митте
  • Шпрее
  • Бранденбургские ворота
  • Галерея
  • Колонна Победы в Берлине
  • Чекпойнт Чарли
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Берлин в удобном для себя темпе с верхнего яруса двухэтажного автобуса
  2. Сходите и садитесь в автобус, когда захотите
  3. Сделайте остановки у всех главных достопримечательностей, среди которых Чекпойнт Чарли, Бранденбургские ворота, Немецкий собор и многие другие
  4. Проплывите по реке Шпрее (при выборе соответствующего варианта)
Откройте для себя Берлин с крыши двухэтажного автобуса. Этот маршрут проходит через обязательные для посещения достопримечательности города, что делает его идеальным способом познакомиться с Берлином.
Автобусы hop-on hop-off отправляются каждые 8-15 минут в высокий сезон (с апреля по октябрь) и каждые 20 минут в низкий сезон (с ноября по март). ваш собственный темп. Садитесь и выходите, когда захотите, чтобы исследовать город в удобном для вас темпе. На борту лайнера послушайте занимательные и интересные истории об этом исторически важном городе в самом сердце Европы.

Вот автобусные остановки для вашего тура:

    1. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 216)
    2. Курфюрстендамм / Meinekestraße
    3. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 234)
    4. Tauentzienstraße (Tauentzienstraße 15)
    5. KaDeWe (Tauentzienstraße 21-24)
    6. Lützowplatz (Kulturforum Tiergarten)
    7. Потсдамская площадь / Kolhoff-Hochhaus
    8. Кофе «Бальзак» (Потсдамская площадь, 10).
    9. Гропиусбау
    10. Контрольно-пропускной пункт Чарли (Фридрихштрассе 45)

    11. Жандарменмаркт

    12. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1).
    13. Александерплац / Парк Инн
    14. Карл-Маркс-Аллее
    15. Галерея Ист-Сайд

    16. Остбанхоф

    17. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1)
    18. DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße)
    19. Люстгартен (Унтер-ден-Линден, 1)

    20. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе.

    21. Бранденбургские ворота, Бранденбургские ворота (Эбертштрассе / Парижская площадь)
    22. Центральный вокзал Берлина, Hauptbahnhof (Ella-Trebe-Straße / Washington Pl)
    23. Колонна Победы, Siegessäule / Bundespräsidialamt
    24. Колонна Победы, Siegessäule / Hofjägerallee
    25. Зоопарк / Слоновьи ворота, Элефантентор
    26. Кафе Kranzler (Курфюрстендамм 21-24)
    Хотите тоже увидеть город с воды? Обновите свой билет на hop-on hop-off автобус, чтобы включить в него речной круиз по Шпрее. Прогуляйтесь по берлинской реке и полюбуйтесь архитектурой с другой точки зрения.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет hop-on-hop-off
    • GPS аудиогид на 15 языках
    • Карта с маршрутом и остановками hop-on hop-off автобуса
    • Часовой круиз по Шпрее (при выборе соответствующего варианта)
    Что не входит
    • Чаевые
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.7
    Основано на 498 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    164
    4
    143
    3
    97
    2
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    1
    42
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    E
    1 ноя 2019
    (Австралия)
    Тур был хорош, не так много исторической информации из аудиогида, как ожидалось, и это было немного бессвязно; но был хороший способ путешествовать по Берлину. У вас ДОЛЖНА быть копия документа в формате PDF, подтверждающего ваше бронирование, поскольку мобильного ваучера в приложении недостаточно. Очевидно, что красная автобусная компания больше не существует, и ее взяла на себя другая компания, и документ в формате PDF должен быть отправлен крупным боссам. Это создало некоторые проблемы, так как у нас был только мобильный ваучер, но мы позвонили, чтобы получить ваше руководство, и женщина по телефону была очень полезна, и мы можем получить копию документа PDF.
    А
    5 окт 2019
    (Ирландия)
    Некоторые автобусы были старыми, некоторые были новыми, вы можете сказать, что эта компания уже давно, у других туристических автобусов были более новые, менее упакованные автобусы. Водитель не останавливался на одной из остановок, хотя мы стояли у лестницы, а это означало, что на следующей остановке мы были намного дальше от нашего жилья, из-за этого мы должны были получить трамвай на 5 остановок, что стоило нам больше денег, Мы не понимали, где остановка, потому что у нас не было наушников, потому что мы ждали, пока водитель остановится.
    А
    2 июля 2019
    (Великобритания)
    Отличный автобусный тур, как только мы выкупили билеты. Есть много подобных туров, и было трудно найти правильный, тем более, что операторы, кажется, работают друг на друга, и их униформа не соответствует автобусам!! Когда-то это было здорово. Возьмите вариант с лодкой, это, безусловно, того стоит. Будьте осторожны, какой тур вы покупаете, они рекламируют как 2 маршрута, но на самом деле вы можете сделать только один! Красного достаточно для всех основных сайтов. Рекомендуется для первого короткого пребывания в Берлине, но, вероятно, вам будет проще купить билеты прямо в автобусе, когда вы туда доберетесь!!

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