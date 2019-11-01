Откройте для себя Берлин с крыши двухэтажного автобуса. Этот маршрут проходит через обязательные для посещения достопримечательности города, что делает его идеальным способом познакомиться с Берлином.
Автобусы hop-on hop-off отправляются каждые 8-15 минут в высокий сезон (с апреля по октябрь) и каждые 20 минут в низкий сезон (с ноября по март). ваш собственный темп. Садитесь и выходите, когда захотите, чтобы исследовать город в удобном для вас темпе. На борту лайнера послушайте занимательные и интересные истории об этом исторически важном городе в самом сердце Европы.
Вот автобусные остановки для вашего тура:
1. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 216)
2. Курфюрстендамм / Meinekestraße
3. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 234)
4. Tauentzienstraße (Tauentzienstraße 15)
5. KaDeWe (Tauentzienstraße 21-24)
6. Lützowplatz (Kulturforum Tiergarten)
7. Потсдамская площадь / Kolhoff-Hochhaus
8. Кофе «Бальзак» (Потсдамская площадь, 10).
9. Гропиусбау
10. Контрольно-пропускной пункт Чарли (Фридрихштрассе 45)
11. Жандарменмаркт
12. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1).
13. Александерплац / Парк Инн
14. Карл-Маркс-Аллее
15. Галерея Ист-Сайд
16. Остбанхоф
17. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1)
18. DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße)
19. Люстгартен (Унтер-ден-Линден, 1)
20. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе.
21. Бранденбургские ворота, Бранденбургские ворота (Эбертштрассе / Парижская площадь)
22. Центральный вокзал Берлина, Hauptbahnhof (Ella-Trebe-Straße / Washington Pl)
23. Колонна Победы, Siegessäule / Bundespräsidialamt
24. Колонна Победы, Siegessäule / Hofjägerallee
25. Зоопарк / Слоновьи ворота, Элефантентор
26. Кафе Kranzler (Курфюрстендамм 21-24)
Хотите тоже увидеть город с воды? Обновите свой билет на hop-on hop-off автобус, чтобы включить в него речной круиз по Шпрее. Прогуляйтесь по берлинской реке и полюбуйтесь архитектурой с другой точки зрения.