Откройте для себя Берлин с крыши двухэтажного автобуса. Этот маршрут проходит через обязательные для посещения достопримечательности города, что делает его идеальным способом познакомиться с Берлином.

Автобусы hop-on hop-off отправляются каждые 8-15 минут в высокий сезон (с апреля по октябрь) и каждые 20 минут в низкий сезон (с ноября по март). ваш собственный темп. Садитесь и выходите, когда захотите, чтобы исследовать город в удобном для вас темпе. На борту лайнера послушайте занимательные и интересные истории об этом исторически важном городе в самом сердце Европы.

Вот автобусные остановки для вашего тура:

1. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 216)

2. Курфюрстендамм / Meinekestraße

3. Курфюрстендамм (Kurfürstendamm 234)

4. Tauentzienstraße (Tauentzienstraße 15)

5. KaDeWe (Tauentzienstraße 21-24)

6. Lützowplatz (Kulturforum Tiergarten)

7. Потсдамская площадь / Kolhoff-Hochhaus

8. Кофе «Бальзак» (Потсдамская площадь, 10).

9. Гропиусбау

10. Контрольно-пропускной пункт Чарли (Фридрихштрассе 45)

11. Жандарменмаркт

12. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1).

13. Александерплац / Парк Инн

14. Карл-Маркс-Аллее

15. Галерея Ист-Сайд

16. Остбанхоф

17. Neptune Fontaine, Neptunbrunnen / Rotes Rathaus (Rathausstraße 1)

18. DomAquarée (Karl-Liebknecht-Straße)

19. Люстгартен (Унтер-ден-Линден, 1)

20. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе.

21. Бранденбургские ворота, Бранденбургские ворота (Эбертштрассе / Парижская площадь)

22. Центральный вокзал Берлина, Hauptbahnhof (Ella-Trebe-Straße / Washington Pl)

23. Колонна Победы, Siegessäule / Bundespräsidialamt

24. Колонна Победы, Siegessäule / Hofjägerallee

25. Зоопарк / Слоновьи ворота, Элефантентор

26. Кафе Kranzler (Курфюрстендамм 21-24)

Хотите тоже увидеть город с воды? Обновите свой билет на hop-on hop-off автобус, чтобы включить в него речной круиз по Шпрее. Прогуляйтесь по берлинской реке и полюбуйтесь архитектурой с другой точки зрения.