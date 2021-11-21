Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в hop-on hop-off экскурсию по Берлину на борту двухэтажного автобуса с открытым верхом
Послушайте увлекательные комментарии в записи, доступные на восьми языках
Проведите в каждом месте столько времени, сколько пожелаете
Откройте для себя известные достопримечательности Берлина, такие как Александерплац и Бранденбургские ворота
Дополните свой тур речным круизом или пешеходной экскурсией с гидом
Садитесь в двухэтажный автобус с открытым верхом и наслаждайтесь фантастическими видами и великолепной атмосферой Берлина. Выберите билет на 24, 48 или 72 часа и прокатитесь по двум различным маршрутам, знакомясь с историей и яркой культурой города с помощью подробного аудиогида.
От знаменитых Бранденбургских ворот, Рейхстага, колонны Победы и легендарного КПП «Чарли» до самого длинного сохранившегося участка Берлинской стены. У вас захватит дух от яркой культуры, разнообразной архитектуры и увлекательной истории города.
Исследуйте более 20 мест по всему городу в рамках красного или синего маршрута. Автобусы отправляются ежедневно с начального пункта на Курфюрстендамм или Александерплац. Гости также могут присоединиться к экскурсии с любой из остановок на маршруте.
Владельцы премиум-билета и делюкс-билета также могут выбрать из двух пешеходных экскурсий. Еще глубже погрузитесь в увлекательное прошлое и настоящее Берлина во время одной из двух пешеходных экскурсий Big Bus Berlin:
1) Пешеходная экскурсия по Правительственному кварталу: за 60 минут вы откроете для себя интересную архитектуру современного Правительственного квартала Берлина, построенного после падения Берлинской стены. Тур начинается на остановке №13: Бранденбургские ворота. Проводится ежедневно в 11:30 на английском и немецком языках.
2) Пешеходная экскурсия «История Берлина»: гид проведет 90-минутную пешеходную экскурсию от Бранденбургских ворот до КПП «Чарли», которая включает мемориал жертвам Холокоста, место, где находился бункер Гитлера, и увлекательные истории из разделенного Берлина. Тур начинается на остановке №13: Бранденбургские ворота. Проводится ежедневно в 13:00 на английском и немецком языках.
Речной круиз, включенный в делюкс-билет: полюбуйтесь Берлином с новой стороны во время часового речного круиза по реке Шпрее в самом центре города. Насладитесь непревзойденным видом на Рейхстаг, Берлинский собор, Николаифиртель и Музейный остров. Место начала: пирс BWSG 'Alte Börse', Burgstrasse 27. В 5 минутах ходьбы от остановки №11: Museumsinsel (Музейный остров).
Красный маршрут (продолжительность экскурсии — 2 часа) сочетает в себе достопримечательности и возможность познакомиться с искусством, парками и потрясающей гастрономической культурой города. Остановки:
Курфюрстендамм
Универмаг KaDeWe
Бранденбургские ворота
Рейхстаг
Колонна Победы
Чекпойнт Чарли.
Берлинская стена
Мемориал жертвам Холокоста
Площадь Жандарменмаркт
Потсдамская площадь
Topography of Terror («Топография террора»)
Александерплатц
Торговый центр Alexa
Фонтан Нептуна
Музейный остров
Музей мадам Тюссо
Центральный вокзал
Дворец Бельвю
Синий маршрут (продолжительность экскурсии — 40 минут): познакомьтесь со старым Берлином, сделав остановку на монументальном бульваре Карл-Маркс-аллее и у символа объединенного Берлина — галереи Ист-Сайд. Остановки:
Александерплатц
Карл-Маркс-аллее
Вокзал Берлин-Восточный
Истсайдская галерея
Ответы на вопросы
Что входит
Билет hop-on hop-off на 24, 48 или 72 часа (в зависимости от выбранного варианта)
Аудиогид на 8 языках
Наушники при необходимости (можно использовать свои)
Кондиционер на нижнем этаже автобуса
Пешеходная экскурсия с гидом (если выбран вариант премиум или делюкс)
Настоящая берлинская карривурст (если выбран вариант премиум или делюкс)
Речной круиз (если выбран вариант делюкс)
Средство для дезинфекции рук
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Если вы начинаете тур в 15:00, то билет действителен до 15:00, через 24, 48 или 72 часа после первого использования (в зависимости от выбранного варианта)
Детский билет доступен для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Для детей до пяти лет участие бесплатное. Участие детей допускается только в сопровождении взрослых
Автобусы оборудованы пандусами для посетителей в инвалидных колясках. Позвоните заранее, чтобы договориться о деталях
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники, которые не могут быть вакцинированы, должны предоставить подтверждение медицинских противопоказаний и отрицательный результат теста, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Участники младше 18 лет должны предъявить отрицательный результат теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 460 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
221
4
136
3
65
2
21
1
17
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
21 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
В автобусе было слишком жарко. Плохие вывески на улице. Нет уведомления об отмене автобуса. Не очень красивые тиски на автобусной остановке. Важнее было найти тех, кто не купил билет заранее.
А
Аноним
16 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
абсолютная трата денег, если бы не пешеходная экскурсия. ни одна из остановок не обозначена указателями, поэтому почти невозможно быть уверенным, что вы ждете в нужном месте, а одна остановка вообще не работала, о чем мы узнали только после того, как потратили более часа в ожидании автобуса. этого никогда не было. какой смысл иметь приложение для отслеживания в реальном времени, если оно не отслеживает автобусы точно или не обновляется при изменении остановок. Из-за плохого расписания мне удалось использовать только 2 автобуса за 48-часовой период, что, скорее, опровергает концепцию включения и выключения. Единственным спасительным фактором был Фредди, который вел пешеходную экскурсию, если бы можно было купить билеты на это отдельно, я бы купил.
L
Lilli
10 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Очень рекомендую, отличный тур!
P
Pia
9 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Интересная экскурсия, отличные пешеходные экскурсии с очень приятным гидом!
a
alexandra
8 ноя 2021
Оригинал (en)
Пешая экскурсия продолжительностью 90 минут была восхитительной. Наш гид Фреди рассказывал нам захватывающие истории из прошлого Берлина таким страстным и энтузиастским голосом и тоном, что мы были абсолютно разочарованы. Мы действительно могли почувствовать атмосферу старого Берлина
A
Adrienne
8 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Автобусы были настолько переполнены, что, если на борту еще оставалось место, вы не выходили, потому что даже не знали, поедете ли вы на одном из следующих. Тогда приходилось ждать удачи минимум 30 минут. Конкуренция проезжает все чаще и пустее. Точки останова определить сложно.
А
Аноним
7 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Было здорово
N
Nicolantonio
7 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Отличная организация и большой опыт
A
Asta
6 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Это очень хороший выбор для первого взгляда на город!
H
Hans-Dieter
4 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Нас встретили 5 октября. билет класса люкс, проданный онлайн на 3 дня с прогулкой на лодке. В начале первого тура 1 ноября. нам сказали, что доставка прекратилась. На третий день автобусов больше не было, потому что зимние поездки будут приостановлены. Все это было известно организатору, когда мы забронировали номер, но для нас это не было очевидным и не было передано нам. В наших глазах это нечестная деловая практика. Мы определенно больше не будем бронировать hop-on hop-off туры с Bigbus.
B
Birgit
4 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Купили трехдневный билет в конце октября. Когда мы хотели совершить прогулку на лодке, мы получили информацию по запросу, что лодки больше не будут работать в ноябре. Остальные провайдеры все еще работали. Автобус не уехал в наш последний день, хотя мы забронировали места.
А
Аноним
3 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Отсутствовала информация о времени между автобусами в разных местах.
R
Rainer
2 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
В основном мы можем рекомендовать этот тур. Но, строго говоря, на остановках и Амоельне вы много стоите.
А
Аноним
31 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный вариант, если хотите поближе познакомиться с тем или другим! Хороший персонал!
G
Georgia
30 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур, очень познавательный.
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