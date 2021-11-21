Садитесь в двухэтажный автобус с открытым верхом и наслаждайтесь фантастическими видами и великолепной атмосферой Берлина. Выберите билет на 24, 48 или 72 часа и прокатитесь по двум различным маршрутам, знакомясь с историей и яркой культурой города с помощью подробного аудиогида.

От знаменитых Бранденбургских ворот, Рейхстага, колонны Победы и легендарного КПП «Чарли» до самого длинного сохранившегося участка Берлинской стены. У вас захватит дух от яркой культуры, разнообразной архитектуры и увлекательной истории города.

Исследуйте более 20 мест по всему городу в рамках красного или синего маршрута. Автобусы отправляются ежедневно с начального пункта на Курфюрстендамм или Александерплац. Гости также могут присоединиться к экскурсии с любой из остановок на маршруте.

Владельцы премиум-билета и делюкс-билета также могут выбрать из двух пешеходных экскурсий. Еще глубже погрузитесь в увлекательное прошлое и настоящее Берлина во время одной из двух пешеходных экскурсий Big Bus Berlin:

1) Пешеходная экскурсия по Правительственному кварталу: за 60 минут вы откроете для себя интересную архитектуру современного Правительственного квартала Берлина, построенного после падения Берлинской стены. Тур начинается на остановке №13: Бранденбургские ворота. Проводится ежедневно в 11:30 на английском и немецком языках.

2) Пешеходная экскурсия «История Берлина»: гид проведет 90-минутную пешеходную экскурсию от Бранденбургских ворот до КПП «Чарли», которая включает мемориал жертвам Холокоста, место, где находился бункер Гитлера, и увлекательные истории из разделенного Берлина. Тур начинается на остановке №13: Бранденбургские ворота. Проводится ежедневно в 13:00 на английском и немецком языках.

Речной круиз, включенный в делюкс-билет: полюбуйтесь Берлином с новой стороны во время часового речного круиза по реке Шпрее в самом центре города. Насладитесь непревзойденным видом на Рейхстаг, Берлинский собор, Николаифиртель и Музейный остров. Место начала: пирс BWSG 'Alte Börse', Burgstrasse 27. В 5 минутах ходьбы от остановки №11: Museumsinsel (Музейный остров).

Красный маршрут (продолжительность экскурсии — 2 часа) сочетает в себе достопримечательности и возможность познакомиться с искусством, парками и потрясающей гастрономической культурой города. Остановки:

Курфюрстендамм

Универмаг KaDeWe

Бранденбургские ворота

Рейхстаг

Колонна Победы

Чекпойнт Чарли.

Берлинская стена

Мемориал жертвам Холокоста

Площадь Жандарменмаркт

Потсдамская площадь

Topography of Terror («Топография террора»)

Александерплатц

Торговый центр Alexa

Фонтан Нептуна

Музейный остров

Музей мадам Тюссо

Центральный вокзал

Дворец Бельвю

Синий маршрут (продолжительность экскурсии — 40 минут): познакомьтесь со старым Берлином, сделав остановку на монументальном бульваре Карл-Маркс-аллее и у символа объединенного Берлина — галереи Ист-Сайд. Остановки: