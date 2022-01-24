Что вы можете увидеть 🤩
Центральный вокзал Берлина
Шарлоттенбург
Музейный остров
Дворец Шарлоттенбург
Дворец Бельвю
Митте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите немецкую столицу в вечернем свете
Откройте для себя такие известные достопримечательности, как дворец Бельвю, Берлинский собор и Музейный остров
Отдохните на борту судна и насладитесь городом без пробок
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз на 2,5 часа
Аудиогид
Что не входит
Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Туроператор не может гарантировать наличие сидячих мест у окон прибудьте на место встречи заранее, если у вас есть предпочтения по местам
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 264 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Достопримечательности
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История и культура
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Аудиогиды
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