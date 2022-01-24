Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с «Тристаном», первым оригинальным тираннозавром, выставленным в Европе
Подойдите поближе к таким доисторическим гигантам, как жираффатитан – самый высокий смонтированный скелет динозавра в мире
Взгляните на настоящие научные коллекции, в том числе на 1 миллион животных, законсервированных в спирте
Полюбуйтесь стеной биоразнообразия, где можно одним взглядом окинуть более 3000 разных видов
Ответы на вопросы
Что входит
Стоимость посещения музея
Бесплатный аудиогид на 10 языках
Камера хранения
Что не входит
Экскурсии с гидом
Специальные программы
Специальные мероприятия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Чтобы получить билет со скидкой, при входе необходимо предъявить документ, подтверждающий ваш возраст/статус
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники, которые не могут быть вакцинированы, должны предоставить подтверждение медицинских противопоказаний и отрицательный результат теста, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Участники младше 18 лет должны предъявить отрицательный результат теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 630 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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