Билеты в Пергамский музей и на экспозицию Das Panorama без очереди

Познакомиться с искусством древних цивилизаций и побывать в прошлом с помощью интерактивного проекта

Архитектура и скульптура Античности, Передней Азии и исламского мира — все это Пергамон, самый посещаемый музей Германии. На фоне вавилонских ворот Иштар, фриза из Мшатты, купола из дворца Альгамбра и других древностей вы лучше поймете мировую историю и культуру. Сделать это поможет и круговая 3D-панорама со сценами из жизни античного города Пергам.