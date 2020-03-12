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Увидеть город как на ладони и рассмотреть все главные достопримечательности с высоты 203 метров

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Одно из самых запоминающихся впечатлений в Берлине — посещение телебашни.

За 40 секунд вы взлетите на смотровой этаж, откуда открывается объёмная панорама всего города.

Музейный остров и Потcдамская площадь, Рейхстаг и Бранденбургские ворота — вы охватите взглядом все яркие символы столицы Германии.
23 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в телебашню
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Билеты на Берлинскую телебашню без очереди
Билеты на Берлинскую телебашню без очереди

Что вы получите

  • Проход на телебашню без очереди
  • Обзор на весь город с высоты 42 этажа

Как воспользоваться билетом

  1. Зайдите внутрь телебашни и поднесите QR-код к сканеру, чтобы пройти через турникеты
  2. Если у вас детский и/или льготный билет, покажите документ, подтверждающий возраст и/или льготу
  3. Телебашня работает с 10:00 до 00:00 каждый день

Важная информация

  • Телебашня находится в центре Берлина у выхода из метро на станции S+U Alexanderplatz. Адрес: 1A, Panoramastraße.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты на Берлинскую телебашню без очереди
Билеты на Берлинскую телебашню без очереди
Билеты на Берлинскую телебашню без очереди
Билеты на Берлинскую телебашню без очереди

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в телебашню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 марта 2020
Было все отлично! Хоть и опоздали, но нас без проблем пропустили с улыбкой и без очереди. Все на высшем уровне.

Tripster проводит ещё 2 экскурсии

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