Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Погружение в историю дизайна от Средневековья до наших дней
Коллекция музея, размещенная в двух зданиях — Культурфоруме и барочном дворце Кэпеник — познакомит вас с развитием декоративного искусства в Европе. Вы увидите лучшие образцы средневековых гобеленов, керамики эпохи Возрождения, интерьеров в стиле модерн, костюмов от Коко Шанель, Ив Сен-Лорана и других мастеров. И научитесь замечать красоту в предметах быта, окружающих нас каждый день.