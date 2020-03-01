Tripster проводит ещё 2 экскурсии

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Погружение в историю дизайна от Средневековья до наших дней

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Коллекция музея, размещенная в двух зданиях — Культурфоруме и барочном дворце Кэпеник — познакомит вас с развитием декоративного искусства в Европе.

Вы увидите лучшие образцы средневековых гобеленов, керамики эпохи Возрождения, интерьеров в стиле модерн, костюмов от Коко Шанель, Ив Сен-Лорана и других мастеров.

И научитесь замечать красоту в предметах быта, окружающих нас каждый день.
8 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине

Что вы получите

  • Проход без очереди
  • Доступ к постоянным и временным экспозициям обоих филиалов музея: Культурфорума и дворца Кёпеника

Как воспользоваться билетом

В выбранный день подойдите ко входу и покажите сотрудникам свой билет на смартфоне

Важная информация

  • Культурфорум находится по адресу Matthäikirchplatz, 10785, Berlin. Добраться до него можно на метро U2 или на поезде S1, S2, S25 до станции Потсдамская площадь, а также на автобусе линии 200 или M41 до остановки Филармония.
  • Дворец Кёпеника находится по адресу Schloßinsel 1, 12557, Berlin. Добраться до него можно на трамвае 27, 60, 61, 62, 63, 67, 68 до остановки Schloßplatz Köpenick.
  • Если у вас детский или льготный билет, покажите документ, подтверждающий возраст или льготу
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Время работы музея

Культурфорум
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00
Суббота — воскресенье: 11:00 — 18:00

Дворец Кёпеника
Четверг — воскресенье: 11:00 — 17:00

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине
Билеты в Музей декоративно-прикладного искусства в Берлине

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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