Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Что вы получите
- Проход без очереди
- Доступ к постоянным и временным экспозициям обоих филиалов музея: Культурфорума и дворца Кёпеника
Как воспользоваться билетом
В выбранный день подойдите ко входу и покажите сотрудникам свой билет на смартфоне
Важная информация
- Культурфорум находится по адресу Matthäikirchplatz, 10785, Berlin. Добраться до него можно на метро U2 или на поезде S1, S2, S25 до станции Потсдамская площадь, а также на автобусе линии 200 или M41 до остановки Филармония.
- Дворец Кёпеника находится по адресу Schloßinsel 1, 12557, Berlin. Добраться до него можно на трамвае 27, 60, 61, 62, 63, 67, 68 до остановки Schloßplatz Köpenick.
- Если у вас детский или льготный билет, покажите документ, подтверждающий возраст или льготу
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
Время работы музея
Культурфорум
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00
Суббота — воскресенье: 11:00 — 18:00
Дворец Кёпеника
Четверг — воскресенье: 11:00 — 17:00
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.