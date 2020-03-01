Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи

Познакомиться с сокровищами двух главных археологических музеев Германии

Приглашаю совершить путешествие на 5 тысяч лет назад — в Древнее Междуречье и Египет, к самым истокам человеческой цивилизации. С юмором и не перегружая фактами, я расскажу, как и почему были созданы Пергамский и Новый музеи, как нашли и привезли их главные экспонаты и что означают изображенные на них символы и тексты.