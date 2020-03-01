Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Что вы получите

Проход в музей без очереди

Доступ к инновационной экспозиции Das Panorama без очереди

Как воспользоваться билетом

1. Зайдите в музей и покажите свой билет на смартфоне или в распечатанном виде

2. Вход в музей возможен только в выбранный день и время

3. Зайдите в зал Das Panorama не позже, чем через 1,5 часа после входа в музей. Необходимо также показать билет.

4. Если у вас детский и/или льготный билет, покажите документ, подтверждающий возраст и/или льготу

5. Музей работает с 10:00 до 18:00, по четвергам до 20:00

Важная информация

Пергамский музей находится на Музейном острове по адресу Bodestraße 1-3. Добраться можно на метро (станция Friedrichstraße), на автобусе TXL (остановка Staatsoper) или на трамвае (М1, 12 — остановка Am Kupfergraben; М4, М5, М6 — остановка Hackescher Markt).

(остановка Staatsoper) или на трамвае (М1, 12 — остановка Am Kupfergraben; М4, М5, М6 — остановка Hackescher Markt). Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых

Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.