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Экскурсия из Берлина в Дрезден

5
11 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Обзорная экскурсия ⛳ в Дрездене — это волшебное путешествие в место, где всё вокруг дышит историей 📖 прошлых веков.

Вы насладитесь архитектурой столицы ⭐️, узнаете её главные тайны, увидите легендарный Цвингер, оперу Земпера и Театральную площадь, вдохновитесь красотой дворцов графини Козель, Саксонских королей и рыцарских турниров, изучите знаменитое настенное плиточное панно «Шествие князей», побываете у старинных церквей и соборов.

Самое интересное — впереди!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €625 за экскурсию

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Экскурсия из Берлина в Дрезден
Экскурсия из Берлина в Дрезден

Что вы увидите

  • Цвингер
  • Национальная галерея
  • Земпер опера
  • Театральная площадь
  • Террасы Брюля
  • Церковь божьей матери
  • Дворец графини Козель
  • Католическая церковь
  • Дворец Саксонских королей
  • «Шествие князей Веттинов»
  • Двор рыцарских турниров
Столица Саксонской земли Дрезден, словно легендарный Феникс, возродился из пепла после бомбардировок 45-го, и снова засверкал своей самобытной красотой, полюбоваться которой я приглашаю во время индивидуального тура Берлин-Дрезден. Достопримечательности 🏛️ Дрездена известны во всем мире, и вы не сможете остаться равнодушными, посетив этот удивительный город 🏙️, настоящую жемчужину на Эльбе.
Осмотр города мы можем начать с Цвингера, который предназначался для размещения оранжереи, а также служил местом проведения королевских праздников и турниров.
Без нашего внимания не останется знаменитая Дрезденская картинная галерея старых мастеров.
Вы увидите красивейший фонтан ⛲ «Купание нимф», знаменитые Коронные ворота в Цвингере, конюшенный двор, полюбуетесь на мозаичное панно «Шествие князей в Дрездене» и оперный театр Земпера, посетите музей 🖼 «Зеленые своды», и увидите террасу Брюля. Экскурсия ⛳ по Дрездену также включает в себя осмотр Фрауэнкирхе, одного из красивейших протестанских соборов, расположенного в центре города.
Обзорная экскурсия в Дрездене – это волшебное путешествие в сказочно прекрасное место, где все вокруг дышит историей 📖 прошлых веков. Я приглашаю вас совершить автомобильную поездку в Дрезден, и гарантирую незабываемые впечатления от тура.

Примерная программа поездки:

  • В 08:00 мы забираем вас из отеля;
  • Дорога занимает: 2 часа;
  • 10:00-12:00 Экскурсия по городу;
  • 12:00-16:00 свободное время на посещение музеев и обед;
  • 16:00 отправление назад в Берлин.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты (по желанию)
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия из Берлина в Дрезден
Экскурсия из Берлина в Дрезден
Экскурсия из Берлина в Дрезден
Экскурсия из Берлина в Дрезден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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11 отзывов оставили туристы

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