Столица Саксонской земли Дрезден, словно легендарный Феникс, возродился из пепла после бомбардировок 45-го, и снова засверкал своей самобытной красотой, полюбоваться которой я приглашаю во время индивидуального тура Берлин-Дрезден. Достопримечательности 🏛️ Дрездена известны во всем мире, и вы не сможете остаться равнодушными, посетив этот удивительный город 🏙️, настоящую жемчужину на Эльбе.

Осмотр города мы можем начать с Цвингера, который предназначался для размещения оранжереи, а также служил местом проведения королевских праздников и турниров.

Без нашего внимания не останется знаменитая Дрезденская картинная галерея старых мастеров.

Вы увидите красивейший фонтан ⛲ «Купание нимф», знаменитые Коронные ворота в Цвингере, конюшенный двор, полюбуетесь на мозаичное панно «Шествие князей в Дрездене» и оперный театр Земпера, посетите музей 🖼 «Зеленые своды», и увидите террасу Брюля. Экскурсия ⛳ по Дрездену также включает в себя осмотр Фрауэнкирхе, одного из красивейших протестанских соборов, расположенного в центре города.

Обзорная экскурсия в Дрездене – это волшебное путешествие в сказочно прекрасное место, где все вокруг дышит историей 📖 прошлых веков. Я приглашаю вас совершить автомобильную поездку в Дрезден, и гарантирую незабываемые впечатления от тура.

Примерная программа поездки: