Столица Саксонской земли Дрезден, словно легендарный Феникс, возродился из пепла после бомбардировок 45-го, и снова засверкал своей самобытной красотой, полюбоваться которой я приглашаю во время индивидуального тура Берлин-Дрезден. Достопримечательности 🏛️ Дрездена известны во всем мире, и вы не сможете остаться равнодушными, посетив этот удивительный город 🏙️, настоящую жемчужину на Эльбе.
Осмотр города мы можем начать с Цвингера, который предназначался для размещения оранжереи, а также служил местом проведения королевских праздников и турниров.
Без нашего внимания не останется знаменитая Дрезденская картинная галерея старых мастеров.
Вы увидите красивейший фонтан ⛲ «Купание нимф», знаменитые Коронные ворота в Цвингере, конюшенный двор, полюбуетесь на мозаичное панно «Шествие князей в Дрездене» и оперный театр Земпера, посетите музей 🖼 «Зеленые своды», и увидите террасу Брюля. Экскурсия ⛳ по Дрездену также включает в себя осмотр Фрауэнкирхе, одного из красивейших протестанских соборов, расположенного в центре города.
Обзорная экскурсия в Дрездене – это волшебное путешествие в сказочно прекрасное место, где все вокруг дышит историей 📖 прошлых веков. Я приглашаю вас совершить автомобильную поездку в Дрезден, и гарантирую незабываемые впечатления от тура.
Примерная программа поездки:
- В 08:00 мы забираем вас из отеля;
- Дорога занимает: 2 часа;
- 10:00-12:00 Экскурсия по городу;
- 12:00-16:00 свободное время на посещение музеев и обед;
- 16:00 отправление назад в Берлин.