На Красном маршруте мы познакомимся с историей 📖 Берлина и увидим как этот город 🏙️ превратился в королевскую резиденцию. Старейшие постройки города поведают нам средневековые легенды, а роскошные дворцы и величественные соборы расскажут о хитростях королей. На Остров 🏝️ Музеев вы узнаете, чем знаменита берлинская коллекция и как сюда заманивали бюргеров, а в квартале св. Николая мы поговорим о культовых блюдах Берлинской кухни 🥧
Начало
🚩 Bebelplatz, перед входом в Hotel de Rome
Место завершения
🏁 St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.