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Красный маршрут по центру

Берлин В.
Берлин В. – Гид из Берлина
Красный маршрут по центру
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Красный маршрут по центру
Красный маршрут по центру

Что вы увидите

  • Государственную оперу
  • Французский и Немецкий соборы
  • Фридрихсвердерскую церковь
  • Берлинский дворец
  • Музейный остров
  • Кафедральный собор
  • квартал св. Николая
  • Красную ратушу
  • Телебашню
  • фонтан Нептун
  • церковь св. Марии.
На Красном маршруте мы познакомимся с историей 📖 Берлина и увидим как этот город 🏙️ превратился в королевскую резиденцию. Старейшие постройки города поведают нам средневековые легенды, а роскошные дворцы и величественные соборы расскажут о хитростях королей. На Остров 🏝️ Музеев вы узнаете, чем знаменита берлинская коллекция и как сюда заманивали бюргеров, а в квартале св. Николая мы поговорим о культовых блюдах Берлинской кухни 🥧
Начало
🚩 Bebelplatz, перед входом в Hotel de Rome
Место завершения
🏁 St. Marienkirche, Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Красный маршрут по центру
Красный маршрут по центру
Красный маршрут по центру
Красный маршрут по центру
Красный маршрут по центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Берлин В.
Берлин В.
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