На Красном маршруте мы познакомимся с историей 📖 Берлина и увидим как этот город 🏙️ превратился в королевскую резиденцию. Старейшие постройки города поведают нам средневековые легенды, а роскошные дворцы и величественные соборы расскажут о хитростях королей. На Остров 🏝️ Музеев вы узнаете, чем знаменита берлинская коллекция и как сюда заманивали бюргеров, а в квартале св. Николая мы поговорим о культовых блюдах Берлинской кухни 🥧