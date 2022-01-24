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Пергамский музей наполнен классической скульптурой, впечатляющей архитектурой, красочными гобеленами и историческими экспонатами, на которых можно увидеть тысячи фильмов об Индиане Джонсе. Основные достопримечательности включают в себя знаменитые ворота Иштар, фрагмент из «Эпос о Гильгамеше», и Рыночные ворота Милета.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Пергамский музей
Что не входит
Входной билет на выставку Пергамский музей - Панорама
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