От бронзового короля до живого голыша. Главная улица Берлина богата персонажами, а Синий маршрут, это не только она.
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Мы увидим символ города - Бранденбургские ворота и символ Холодной войны - Берлинскую стену, окунемся в атмосферу главной площади, вспомним историю 📖 Рейхстага, плбродим по мемориале Холокоста, восхитимся высокими технологиями, "пообнимаемся" со звёздами кино 🎥, узнаем, где работает канцлер, поговорим о сувенирах и берлинском менталитете.
Начало
🚩 Bebelplatz, перед входом в Hotel de Rome
Место завершения
🏁 Potsdamer platz
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.