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Синий маршрут по центру

Берлин В.
Берлин В. – Гид из Берлина
Синий маршрут по центру
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Синий маршрут по центру
Синий маршрут по центру

Что вы увидите

  • Королевскую библиотеку
  • Университет им. Гумбольдта
  • памятник Фридриху Великому
  • Унтер ден Линден
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Ведомство федерального канцлера
  • Берлинскую стену
  • мемориал Холокосту
  • парк Тиргартен
  • Потсдамскую площадь
  • Бульвар звёзд
  • купол Сони-центра
От бронзового короля до живого голыша. Главная улица Берлина богата персонажами, а Синий маршрут, это не только она.
Мы увидим символ города - Бранденбургские ворота и символ Холодной войны - Берлинскую стену, окунемся в атмосферу главной площади, вспомним историю 📖 Рейхстага, плбродим по мемориале Холокоста, восхитимся высокими технологиями, "пообнимаемся" со звёздами кино 🎥, узнаем, где работает канцлер, поговорим о сувенирах и берлинском менталитете.
Начало
🚩 Bebelplatz, перед входом в Hotel de Rome
Место завершения
🏁 Potsdamer platz
Синий маршрут по центру
Синий маршрут по центру
Синий маршрут по центру
Синий маршрут по центру
Синий маршрут по центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Берлин В.
Берлин В.
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