Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

Берлин – город 🏙️, полный истории 📖 и историй. Самым интересным, сложным и трагическим периодом истории города, да и всей страны в целом, стал, безусловно, XX век. Именно о нём мы и поговорим на экскурсии 🧭 «Истории Берлина: Третий рейх, Стена и новое начало».
Во время прогулки-экскурсии по центру города мы обсудим период с 1933 года по сегодняшний день. Мы затронем следующие темы:
Рейхстаг, Бранденбургские ворота и бульвар Унтер-ден-Линден – декорации восхождения нацистов к власти.
"Столица мира Германия" – архитектурные замыслы Гитлера.
Война, битва за Берлин и освобождение – зачем и как союзники поделили город на сектора?
"Демократический сектор", "антифашистский оборонительный вал" и "так называемый свободный университет" – особый язык Восточной Германии.
Удачные и неудачные попытки убежать из государства рабочих и крестьян через Берлинскую стену.
Объединение и новый старт – что случилось с обликом Берлина на рубеже XX и XXI веков?
"Культура памяти" – как город напоминает нам о страшных событиях XX века?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.