Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

Berlinkus – Гид из Берлина

Берлин – город 🏙️ истории 📖 и историй.



Самым интересным, сложным и трагическим периодом для города, как и для всей страны, стал, безусловно, XX век.



Именно о нём мы и поговорим на экскурсии 🧭 «Истории Берлина: Третий рейх, Стена и новое начало».



Мы побываем в тех местах, где вершилась история, поговорим о тех, кто в этом участвовал и о сооружениях, ставших свидетелями важнейших событий – Рейхстаге, Бранденбургских воротах, Берлинской стене и других достопримечательностях 🏛️.