Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

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Третий рейх, Стена и новое начало

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Берлин – город 🏙️ истории 📖 и историй.

Самым интересным, сложным и трагическим периодом для города, как и для всей страны, стал, безусловно, XX век.

Именно о нём мы и поговорим на экскурсии 🧭 «Истории Берлина: Третий рейх, Стена и новое начало».

Мы побываем в тех местах, где вершилась история, поговорим о тех, кто в этом участвовал и о сооружениях, ставших свидетелями важнейших событий – Рейхстаге, Бранденбургских воротах, Берлинской стене и других достопримечательностях 🏛️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Третий рейх, Стена и новое начало
Третий рейх, Стена и новое начало
Берлин – город 🏙️, полный истории 📖 и историй. Самым интересным, сложным и трагическим периодом истории города, да и всей страны в целом, стал, безусловно, XX век. Именно о нём мы и поговорим на экскурсии 🧭 «Истории Берлина: Третий рейх, Стена и новое начало».

Во время прогулки-экскурсии по центру города мы обсудим период с 1933 года по сегодняшний день. Мы затронем следующие темы:

  • Рейхстаг, Бранденбургские ворота и бульвар Унтер-ден-Линден – декорации восхождения нацистов к власти.
  • "Столица мира Германия" – архитектурные замыслы Гитлера.
  • Война, битва за Берлин и освобождение – зачем и как союзники поделили город на сектора?
  • "Демократический сектор", "антифашистский оборонительный вал" и "так называемый свободный университет" – особый язык Восточной Германии.
  • Удачные и неудачные попытки убежать из государства рабочих и крестьян через Берлинскую стену.
  • Объединение и новый старт – что случилось с обликом Берлина на рубеже XX и XXI веков?
  • "Культура памяти" – как город напоминает нам о страшных событиях XX века?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Третий рейх, Стена и новое начало
Третий рейх, Стена и новое начало
Третий рейх, Стена и новое начало
Третий рейх, Стена и новое начало

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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