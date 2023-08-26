Увидеть «изнанку» мегаполиса с гидом-проводником
Солнечная аллея с её мафиозным прошлым и специфичным настоящим, улицы «ночных бабочек» и сутенёров, сходки маргиналов и рабочие будни драгдиллеров — скучно не будет!
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Описание
Экскурсия проводится на велосипедах или другом транспорте, детали см. ниже.
Что вас ожидает
Сперва отправимся на воспетую рэперами Солнечную аллею. Эта улица печально известна по нескончаемым новостным сводкам и репортажам, она практически полностью выкуплена ближневосточными кланами и заселена арабами чуть менее, чем полностью. Во многих заведениях не понимают немецкую речь, зато мы можем посетить аутентичный ближневосточный ресторан прямо в центре Берлина и насладиться всем этим колоритом.
Прогуляемся под открытым небом среди «ночных бабочек» со всего мира и поищем третий (с удачей — и четвёртый) гендер. Также мы заглянем к сутенёрам, чтобы понять, как проходит их рабочий день.
Вы узнаете, как проводят время безработные по убеждению, алко- и наркозависимые и прочие тунеядцы. Для этого мы побываем на широко известной в этих кругах сходке.
А ещё мы понаблюдаем за работой драгдиллеров — от бойких продавцов травки до молчаливых торговцев героином…
Я вам не только покажу эти непарадные места, но и поделюсь их историей и расскажу, как общество к ним относится.
Организационные детали
- На экскурсию можно с детьми на усмотрение родителей
- Экскурсия проводится в вечернее время
Варианты транспорта
- Экскурсия возможна на электросамокатах/велосипедах напрокат (оплачиваются дополнительно)
- Также удобно перемещаться на общественном транспорте (проездной на 1 день стоит около 10€)
- Если вы хотите забронировать экскурсию только для себя, то я повезу вас на своём красном мотоцикле (без доплат, защиту предоставлю)
- А если ваша компания не больше 3 человек, то мы можем поехать на моём авто, в таком случае доплата составит 15€ к стоимости экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Hermannplatz
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.