Город — это живой организм. Зачастую путешественники видят лишь его туристическую сущность. Если вам этого мало — добро пожаловать. Я проведу вас по местам Берлина, куда не зовут путеводители. Солнечная аллея с её мафиозным прошлым и специфичным настоящим, улицы «ночных бабочек» и сутенёров, сходки маргиналов и рабочие будни драгдиллеров — скучно не будет!

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Описание

Экскурсия проводится на велосипедах или другом транспорте, детали см. ниже.

Что вас ожидает

Сперва отправимся на воспетую рэперами Солнечную аллею. Эта улица печально известна по нескончаемым новостным сводкам и репортажам, она практически полностью выкуплена ближневосточными кланами и заселена арабами чуть менее, чем полностью. Во многих заведениях не понимают немецкую речь, зато мы можем посетить аутентичный ближневосточный ресторан прямо в центре Берлина и насладиться всем этим колоритом.

Прогуляемся под открытым небом среди «ночных бабочек» со всего мира и поищем третий (с удачей — и четвёртый) гендер. Также мы заглянем к сутенёрам, чтобы понять, как проходит их рабочий день.

Вы узнаете, как проводят время безработные по убеждению, алко- и наркозависимые и прочие тунеядцы. Для этого мы побываем на широко известной в этих кругах сходке.

А ещё мы понаблюдаем за работой драгдиллеров — от бойких продавцов травки до молчаливых торговцев героином…

Я вам не только покажу эти непарадные места, но и поделюсь их историей и расскажу, как общество к ним относится.

Организационные детали

На экскурсию можно с детьми на усмотрение родителей

Экскурсия проводится в вечернее время

Варианты транспорта