Тёмная сторона Берлина

Увидеть «изнанку» мегаполиса с гидом-проводником

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Ответы на вопросы
Город — это живой организм. Зачастую путешественники видят лишь его туристическую сущность. Если вам этого мало — добро пожаловать. Я проведу вас по местам Берлина, куда не зовут путеводители.

Солнечная аллея с её мафиозным прошлым и специфичным настоящим, улицы «ночных бабочек» и сутенёров, сходки маргиналов и рабочие будни драгдиллеров — скучно не будет!
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
Тёмная сторона Берлина
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия проводится на велосипедах или другом транспорте, детали см. ниже.

Что вас ожидает

Сперва отправимся на воспетую рэперами Солнечную аллею. Эта улица печально известна по нескончаемым новостным сводкам и репортажам, она практически полностью выкуплена ближневосточными кланами и заселена арабами чуть менее, чем полностью. Во многих заведениях не понимают немецкую речь, зато мы можем посетить аутентичный ближневосточный ресторан прямо в центре Берлина и насладиться всем этим колоритом.

Прогуляемся под открытым небом среди «ночных бабочек» со всего мира и поищем третий (с удачей — и четвёртый) гендер. Также мы заглянем к сутенёрам, чтобы понять, как проходит их рабочий день.

Вы узнаете, как проводят время безработные по убеждению, алко- и наркозависимые и прочие тунеядцы. Для этого мы побываем на широко известной в этих кругах сходке.

А ещё мы понаблюдаем за работой драгдиллеров — от бойких продавцов травки до молчаливых торговцев героином…

Я вам не только покажу эти непарадные места, но и поделюсь их историей и расскажу, как общество к ним относится.

Организационные детали

  • На экскурсию можно с детьми на усмотрение родителей
  • Экскурсия проводится в вечернее время

Варианты транспорта

  • Экскурсия возможна на электросамокатах/велосипедах напрокат (оплачиваются дополнительно)
  • Также удобно перемещаться на общественном транспорте (проездной на 1 день стоит около 10€)
  • Если вы хотите забронировать экскурсию только для себя, то я повезу вас на своём красном мотоцикле (без доплат, защиту предоставлю)
  • А если ваша компания не больше 3 человек, то мы можем поехать на моём авто, в таком случае доплата составит 15€ к стоимости экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Hermannplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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