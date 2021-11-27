Отправляйтесь в Западный Берлин, чтобы открыть для себя старый Западный Берлин во время этой интерактивной игры по охоте за мусором на вашем смартфоне. Узнавайте интересные факты, решайте вопросы, набирайте очки и смотрите, какое место занимает ваше место в региональной таблице лиги.

В этой игре идеальное сочетание охоты за мусором и тура, ваш телефон - ваш личный гид. Вернитесь в старый Западный Берлин и узнайте о городе, включая его развитие и историю.

Откройте для себя исторические места, а также достопримечательности и горячие точки вдали от обычных туристических маршрутов. Познакомьтесь со знаменитой улицей Курфюрстендамм с ее достопримечательностями, такими как KaDeWe, мемориальная церковь и многое другое.

За каждый решенный вопрос или задачу получите 10 баллов сафари. Если вам нужна подсказка для решения вопроса, вы получите только 5 баллов сафари.

В конце игры ваши очки сафари будут добавлены. Чем выше ваш балл, тем выше ваше место в таблице региональных лиг сафари.