Западный город Берлина: тур по охоте за мусором для смартфонов

Познакомьтесь с Западным Берлином в этом туре по охоте за мусором на вашем смартфоне

В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с Западным Берлином в этом туре по охоте за мусором на вашем смартфоне.

Решайте вопросы, чтобы узнать инсайдерские факты о Берлине.
Западный город Берлина: тур по охоте за мусором для смартфонов
Западный город Берлина: тур по охоте за мусором для смартфонов
Западный город Берлина: тур по охоте за мусором для смартфонов

Что вы увидите 🤩

  • Универсальный магазин KaDeWe
  • Курфюрстендамм
  • Шарлоттенбург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сыграйте в увлекательную интерактивную туристическую игру
  2. Откройте для себя старый Западный Берлин
  3. Решайте вопросы, чтобы узнать факты о городе
  4. Познакомьтесь со знаменитой улицей Курфюрстендамм
Отправляйтесь в Западный Берлин, чтобы открыть для себя старый Западный Берлин во время этой интерактивной игры по охоте за мусором на вашем смартфоне. Узнавайте интересные факты, решайте вопросы, набирайте очки и смотрите, какое место занимает ваше место в региональной таблице лиги.
В этой игре идеальное сочетание охоты за мусором и тура, ваш телефон - ваш личный гид. Вернитесь в старый Западный Берлин и узнайте о городе, включая его развитие и историю.
Откройте для себя исторические места, а также достопримечательности и горячие точки вдали от обычных туристических маршрутов. Познакомьтесь со знаменитой улицей Курфюрстендамм с ее достопримечательностями, такими как KaDeWe, мемориальная церковь и многое другое.
За каждый решенный вопрос или задачу получите 10 баллов сафари. Если вам нужна подсказка для решения вопроса, вы получите только 5 баллов сафари.
В конце игры ваши очки сафари будут добавлены. Чем выше ваш балл, тем выше ваше место в таблице региональных лиг сафари.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Охота на мусор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 365 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Заряженный смартфон
  • Интернет-доступ
Важная информация
  • Вы можете играть в эту туристическую игру круглосуточно как только вы приобрели билет, вы можете начать сразу же, независимо от времени суток
  • Экскурсия длится около 1,5 часов
  • Во время тура вам понадобится подключение к Интернету на вашем телефоне
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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