Всё о Битигхайм-Биссингене

Полезная информация о Битигхайм-Биссингене

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Местное время в Битигхайм-Биссингене
02:5422
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБитигхайм-Биссинген
По-английскиBietigheim-Bissingen
Население города41 769 чел.
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота226 м. от уровня моря

Где находится Битигхайм-Биссинген на карте