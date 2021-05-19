Полезная информация о Битигхайм-Биссингене
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Местное время в Битигхайм-Биссингене
02:5422
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Битигхайм-Биссинген
|По-английски
|Bietigheim-Bissingen
|Население города
|41 769 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|226 м. от уровня моря