Еще несколько необычных экскурсий в Бонн

Ещё одна Метрополия на Рейнских берегах, это известный, славный, но при это тихий и совсем не столичный, по впечатлениям, Бонн! И мы в него обязательно отправимся - пройтись рядом с дворцами, помпезными воротами и церквями, попетлять по уютным улочкам и узнать любопытные истории 📖 бывшей столицы ⭐️ и всё таки деревнии, хоть и федерального значения.

Но у вас есть уникальная возможность взглянуть на Бонн с высоты птичьего полёта, где семь великанов выкопали русло Рейна, а из речного грунта вырос горный массив Семигорье. И вот с одной из семи - Драконьей горы ⛰️, где Зигфрид сражался со страшным драконом, а благородный рыцарь Роланд грустил, глядя на девичий остров 🏝️, где томилась его возлюбленная Хильдегунда, где для возлюбленной построил настоящий замок 🏰 парижский нувориш, где в каждом камне звучит музыка Бетховена мы и начнём знакомиться с Бонном)