Еще несколько необычных экскурсий в Бонн

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»

Альбина М.
Альбина М. – Гид из Бонн
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
Ещё одна Метрополия на Рейнских берегах, это известный, славный, но при это тихий и совсем не столичный, по впечатлениям, Бонн! И мы в него обязательно отправимся - пройтись рядом с дворцами, помпезными воротами и церквями, попетлять по уютным улочкам и узнать любопытные истории 📖 бывшей столицы ⭐️ и всё таки деревнии, хоть и федерального значения.
Но у вас есть уникальная возможность взглянуть на Бонн с высоты птичьего полёта, где семь великанов выкопали русло Рейна, а из речного грунта вырос горный массив Семигорье. И вот с одной из семи - Драконьей горы ⛰️, где Зигфрид сражался со страшным драконом, а благородный рыцарь Роланд грустил, глядя на девичий остров 🏝️, где томилась его возлюбленная Хильдегунда, где для возлюбленной построил настоящий замок 🏰 парижский нувориш, где в каждом камне звучит музыка Бетховена мы и начнём знакомиться с Бонном)
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Бонн со скалы дракона»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альбина М.
Альбина М.
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